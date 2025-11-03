Es tendencia:
Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Quedaron definidos los cruces y el calendario de los Cuartos de Final del torneo de Primera División Femenil de México.

Por Agustín Zabaleta

La Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX Femenilllegó a su fin y ya se conocen los 8 equipos que jugarán los Cuartos de Final de la Liguilla. Ya están los ocho equipos que jugarán la instancia final del certamen femenino de Primera División.

Ahora, el entre organizador del torneo dio a conocer los días y horarios de los compromisos de la fase eliminatoria que iniciará pronto. Los ocho equipos buscarán la consagración para hacer más grande a las instituciones que representan.

Partidos, días y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

  • Tigres UANL (1°) vs. Juárez(8°)
    • Ida: jueves 6 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 17:30 horas.
    • Vuelta: domingo 9 de noviembre en el Estadio Universitario a las 17:00 horas.
  • Pachuca (2°) vs. Cruz Azul (7°)
    • Ida: miércoles 5 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 18:00 horas.
    • Vuelta: sábado 8 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 21:00 horas.
  • América (3°) vs. Rayados (6°)
    • Ida: jueves 6 de noviembre en el Estadio BBVA a las 19:15 horas.
    • Vuelta: domingo 9 de noviembre en el Estadio Ciudad de Los Deportes a las 19:15 horas.
  • Toluca (4°) vs. Chivas (5°)
    • Ida: jueves 6 de noviembre en el Estadio Akron a las 21:00 horas.
    • Vuelta: domingo 9 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 21:15 horas.
