Por ello cada que se dé uno de estos golazos en el futbol femenil mexicano, hay que celebrarlo no solo por el amor al deporte, sino también como una forma de ayudar a la siguiente generación de jugadoras a inspirarse .

Además la anotación de la jugadora nacida en Mazatlán, Sinaloa un 5 de junio de 1993, demostró que no estamos ante una improvisada ya que se encuentra disputando su tercera Liguilla .

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.