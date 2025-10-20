En los últimos años el futbol en España ha cambiado, existen protestas por acoso a jugadoras, los futbolistas se han opuesto a cambios en LaLiga como la Supercopa o jugar partidos fuera del país. Esto ha generado una atmósfera distinta, pese a que no muchos jugadores hablan de estos temas, quienes lo han hecho tratan de hacer una diferencia.

Borja Iglesias genera polémica en España

En este caso, llegó la hora de que Borja Iglesias, el jugador del Celta de Vigo, pese a ahora no estar en un equipo que siempre está en el foco, ofreció una entrevista en la que tocó puntos importantes en el futbol de su país y sobre todo que abrió brechas con temas que podrían dar paso a un gran cambio a nivel general dentro de la atmósfera futbolística.

Borja habló de los temas que perjudican de cierta manera a la sociedad y que dentro del futbol tienen prohibido hablar de ello, por lo que refirió esto: “No hablar de política también es politizar el futbol. El futbolista forma parte de la sociedad; entiendo que si estás en oposición, eres respetuoso o que sientes que algo puede llegar a mejorar, habrá gente que no esté muy de acuerdo, pero si es para mejorar, pienso que está muy bien”, explicó.

De igual manera se le cuestionó sobre el tema de los salarios y condiciones que existen en el futbol femenino en España, por lo que sorprendió con la respuesta que dio en la que se involucró: “Es complejo porque la gente va mucho con ‘es que no generan lo mismo’, bueno, depende, posiblemente Aitana (Bonmatí) o Alexia (Putellas) generen más que yo”, señaló.

Ante las palabras del futbolista, fueron muy pocos los que aplaudieron sus declaraciones, puesto que argumentaron que él no tiene mucho para ofrecer y es por ello que las jugadoras podrían generar más que él, repitiendo los patrones que él menciona en que las personas no podrán estar de acuerdo, pero al final él lo dice porque sabe que es para mejorar.