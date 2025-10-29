Este miércoles la Selección Mexicana Femenil disputó su duelo de Octavos de Final ante Paraguay. El conjunto nacional consiguió un resultado de 1-0 por lo que logró su pase a los Cuartos del Mundial Sub 17. El equipo liderado por Miguel Gamero se ha clasificado al tan ansiado quinto partido y ahora se enfrentará a Italia.

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs Italia?

El próximo domingo 2 de noviembre el equipo Tricolor tendrá que disputar este juego con la ilusión de conseguir un boleto a las Semifinales de la Copa del Mundo en Marruecos. La cita será a las 13:00 horas del centro de México, por lo que será uno de los momentos cumbres para que las nacionales sigan haciendo historia.

¿Dónde ver en vivo?

Este partido, al igual que el de hoy y los de fase de grupos se podrá sintonizar a través de la plataforma de streaming de TUDN, es decir, mediante ViX Premium. Aunque se mencionó que en caso de que el equipo fuera avanzando en la competencia habría transmisión en televisión abierta, hasta el momento no se ha confirmado.

¿Cómo llegan México e Italia?

La escuadra mexicana llega a estas estancias después de conseguir una derrota en su primer partido ante Corea del Norte con un 2-0, luego vencieron 1-0 a Países Bajos y finalmente a Camerún con otro1-0 para sellar el segundo puesto del Grupo B; así en los Octavos bastó el mismo marcador para vencer a las paraguayas con anotación de Berenice Ibarra al 17′.

Por su parte, las italianas vencieron 3-0 a Costa Rica en su primer encuentro; en el segundo juego un 3-1 a su favor ante Marruecos; el tercer juego fue ante Brasil con un apabullante 4-3 y para los Octavos terminó venciendo a Nigeria en 4-0 que les dio el pase. Un rival complicado para las mexicanas y que deben superar su buscan su siguiente reto.

En síntesis