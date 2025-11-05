La respuesta perfecta de Messi a Cristiano Ronaldo por desprestigiar la Copa del Mundo

¡Hay tiro! La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelve a tener una alta dosis de picante de la mano de un tema como lo es el Mundial. Mientras que CR7 desprestigió la Copa del Mundo de la FIFA, Leo apareció con la respuesta perfecta.

En 2023, Cristiano Ronaldo afirmo que “la rivalidad se acabó. Estuvo bien, a los seguidores les gustó. Quienes aman a Cristiano Ronaldo no tienen por qué odiar a Messi. Ambos son muy buenos, cambiaron la historia del fútbol”. Sin embargo, fue inevitable que el fuego se volviera a encender.

A los hechos… “No es un sueño para mí ganar la Copa del Mundo. ¿Definir qué? ¿Definir si soy uno de los mejores de la historia? ¿Ganar una competición con seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?”, le dijo Cristiano al periodista Piers Morgan y la respuesta perfecta de Lionel Messi llegó en 3, 2,1…

Messi no dudó y le respondió a Cristiano por hablar mal del Mundial

Messi le respondió a Cristiano por desprestigiar el Mundial. (Foto: Getty Images)

“Para cualquier futbolista, ganar la Copa del Mundo es el máximo logro. Llegar a la cima es la mayor satisfacción. Una vez alcanzado, no se puede pedir nada más”, dijo Leo Messi en el ‘Foro Empresarial Americano’ para enviarle un contundente mensaje a Cristiano Ronaldo.

Messi comparó ganar la Copa del Mundo con el nacimiento de sus hijos

Como si la lección que le dio a Cristiano Ronaldo por desprestigiar el Mundial no hubiese sido suficiente, Messi redobló la apuesta, y le dio tanta importancia a ganar la Copa del Mundo Qatar 2022 que lo comparó con unas declaraciones que le dieron la vuelta al mundo. “Como gane la Copa del Mundo a nivel profesional fue, ya digo no comparo y salvando la distancia, la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Una sensación que bueno el que tuvo la suerte de vivirla sabe que es difícil de explicar lo que se siente en ese momento. Es tan especial y tan grande que todo lo que se diga queda corto”.

