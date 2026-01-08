Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras el empate entre Arsenal y Liverpool

Los Gunners no aprovecharon los resultados de sus principales perseguidores para sacar un mayor ventaja en la tabla de posiciones del torneo.

Por Ramiro Canessa

Arsenal igualó sin goles ante Liverpool.
© Getty ImagesArsenal igualó sin goles ante Liverpool.

Este jueves se disputó el último partido de la jornada 21 de la Premier League, con un duelo entre dos de los equipos más importantes del futbol inglés en la actualidad. En el Emirates Stadium, Arsenal y Liverpool se enfrentaban en un encuentro que prometía emociones y que podía ser clave en la pelea por el título.

Arsenal vs. Liverpool por la Premier League (Getty Images)

El equipo de Mikel Arteta llegaba como líder del campeonato y buscaba aprovechar la localía para estirar la ventaja sobre sus principales perseguidores. Del otro lado estaba Liverpool, que necesitaba sumar para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

Sin embargo, el desarrollo del partido estuvo lejos de las expectativas. Arsenal no pudo imponer condiciones ante su gente y Liverpool se mostró ordenado, pero sin profundidad. El resultado fue un empate sin goles que dejó sabor a poco para ambos.

El 0-0 terminó beneficiando parcialmente a los Gunners, que se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones, aunque sin lograr despegarse. La falta de eficacia ofensiva volvió a ser un problema en un partido clave.

Tras este resultado, Arsenal continúa como líder de la Premier League, pero ahora con una ventaja de apenas seis puntos sobre Manchester City y Aston Villa, que siguen firmes en la pelea por el campeonato.

Con 17 fechas todavía por disputarse, la lucha por el título promete ser apasionante. El empate ante Liverpool dejó en claro que el margen de error es cada vez menor y que cualquier tropiezo puede reabrir la pelea en la recta final del torneo.

La tabla de posiciones de la Premier League

En síntesis

  • Arsenal y Liverpool empataron 0-0 en el Emirates Stadium por la Premier League.
  • Arsenal lidera la tabla con 6 puntos de ventaja sobre City y Villa.
  • El equipo de Mikel Arteta sigue puntero a falta de 17 fechas.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
