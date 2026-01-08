Barcelona y Real Madrid se enfrentarán de nuevo en la final de la Supercopa de España. Tal como sucedió en la edición pasada, los dos equipos más grandes del país europeo se verán las caras en Arabia Saudita. El conjunto culé es el vigente campeón.

Barcelona avanzó a la final luego de golear por 5-0 a Athletic Club este miércoles y lo hizo incluso sin la titularidad de Lamine Yamal, mientras que Real Madrid derrotó por 2-1 a Atlético de Madrid con goles de Federico Valverde y Rodrygo para alcanzar el partido decisivo.

Día y horario de la final de la Supercopa de España 2026

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el próximo domingo 11 de enero a partir de las 13:00hs (CDMX). El juego se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City, recinto ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, y que tiene una capacidad para más de 62 mil espectadores.

México : 13:00hs (CDMX)

: 13:00hs (CDMX) España : 20:00hs

: 20:00hs Estados Unidos : 14:00hs ET

: 14:00hs ET Argentina: 16:00hs

¿Cómo ver en vivo el partido entre Barcelona y Real Madrid?

La final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid podrá verse en México en exclusiva a través de Sky Sports, por lo tanto el juego no será transmitido por TV abierta. A continuación dejamos la información de dónde seguir el partido en otros países.

México : Sky Sports

: Sky Sports Argentina, Paraguay y Uruguay : Flow Sports

: Flow Sports Estados Unidos : ESPN

: ESPN Colombia : Win Futbol

: Win Futbol Centroamérica : Sky Sports

: Sky Sports España: Movistar+, M+ LaLiga TV

Antecedentes entre Barcelona y Real Madrid esta temporada

Los dos equipos más importantes de España ya se han enfrentado una vez esta temporada. El Real Madrid le ganó por 2-1 al Barcelona en octubre pasado por la Jornada 10 de LaLiga y cortó una racha de cuatro victorias consecutivas por parte del conjunto culé.

