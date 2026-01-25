Después de su victoria clave en la UEFA Champions League, el conjunto blaugrana se jugaba tres puntos muy importantes este domingo por la jornada 21 de la liga española, en un partido que podía marcar el rumbo del torneo en la parte alta.

Barcelona recibía a Real Oviedo, el último de la tabla de posiciones, en el Spotify Camp Nou. A pesar de la diferencia en los papeles, el encuentro no fue sencillo para los locales, que se encontraron con un rival ordenado y dispuesto a complicar el desarrollo del juego.

Los dirigidos por Hansi Flick no mostraron su mejor versión y les costó más de lo esperado imponer condiciones. Sin embargo, con el correr de los minutos lograron encontrar el gol y finalmente se quedaron con el triunfo por 3-0, resultado que les permitió volver a lo más alto del certamen local.

Justamente, el Barcelona había perdido el liderato en la jornada previa, luego de la importante victoria que consiguió el Real Madrid en su visita al Villarreal. Por ese motivo, el resultado ante Oviedo era clave para recuperar la cima y no ceder terreno en la pelea.

Con esta victoria, Barcelona sigue siendo líder en soledad, aunque la ventaja sobre los merengues es mínima. Los culés le sacan apenas un punto a su clásico rival y todo parece indicar que la lucha por el título de LaLiga se definirá recién sobre el final de la temporada.

Las posiciones de LaLiga

En síntesis