Barcelona sale al campo con la misión clara de recuperar el liderato de la liga española. Este sábado, Real Madrid venció 2-0 a Villarreal y, si bien tiene un partido más disputado, quedó en la cima del certamen, por lo que la pelea por el título promete extenderse hasta el final de la temporada.

Enfrente estará Real Oviedo, un equipo que atraviesa un presente complicado, ya que se encuentra último en la tabla de posiciones y en zona de descenso. El encuentro se disputará este domingo desde las 9:15 horas de la CDMX, en el marco de la jornada 21 de LaLiga 2025-26, con los culés como amplios favoritos ante su afición.