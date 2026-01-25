Es tendencia:
Sigue EN VIVO la previa de Barcelona vs. Real Oviedo: Lamine Yamal titular y Pedri fuera por lesión

Barcelona y Real Oviedo se enfrentan en un duelo clave por la jornada 21 de LaLiga 2025-26, con los culés obligados a ganar para volver a lo más alto de la tabla.

Así llegaba Barcelona el Camp Nou

Real Oviedo confirmó su equipo

Barcelona tiene alineación confirmada

Barcelona necesita ganar sí o sí

Los de Hansi Flick perdieron el primer lugar tras la victoria de Real Madrid y deben ganar para recuperar el primer lugar.

Vestidor listo del Barcelona

TODO LISTO EN EL CAMP NOU PARA BARCELONA-REAL OVIEDO

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Barcelona vs. Real Oviedo por la liga española.

Por Ramiro Canessa

Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga.
© Getty ImagesBarcelona vs. Real Oviedo por LaLiga.

Barcelona sale al campo con la misión clara de recuperar el liderato de la liga española. Este sábado, Real Madrid venció 2-0 a Villarreal y, si bien tiene un partido más disputado, quedó en la cima del certamen, por lo que la pelea por el título promete extenderse hasta el final de la temporada.

Enfrente estará Real Oviedo, un equipo que atraviesa un presente complicado, ya que se encuentra último en la tabla de posiciones y en zona de descenso. El encuentro se disputará este domingo desde las 9:15 horas de la CDMX, en el marco de la jornada 21 de LaLiga 2025-26, con los culés como amplios favoritos ante su afición.

