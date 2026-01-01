Chelsea comienza el año sin entrenador. Tras el reciente 2-2 contra Bournemouth en Stamford Bridge, el equipo londinense alcanzó los tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Premier League y la directiva del equipo Blue tomó la decisión de despedir a Enzo Maresca.

Publicidad

Publicidad

Dos empates y una derrota en tres partidos llevaron al club a estar afuera de la zona de clasificación a Champions League cuando hace solo algunas semanas estaban en plena lucha por la cima de la tabla con Arsenal. Además, a eso se le suma que en su última presentención por Liga de Campeones perdieron con Atalanta.

Enzo Maresca camina entre jugadores de Chelsea (GETTY IMAGES)

En este contexto, Chelsea emitió un comunicado este mismo jueves 1° de enero anunciando la salida del director técnico italiano. “El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado. Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución”, comienza el escrito.

Publicidad

Publicidad

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro”, finaliza.

Candidatos a reemplazar a Enzo Maresca en Chelsea

Oliver Glasner : DT de Crystal Palace

: DT de Crystal Palace Liam Rosenior : DT de Racing de Estrasburgo (equipo del mismo propietario que Chelsea)

: DT de Racing de Estrasburgo (equipo del mismo propietario que Chelsea) Cesc Fábregas : DT del Como con pasado como jugador en Chelsea

: DT del Como con pasado como jugador en Chelsea Andoni Iraola : DT de Bournemouth

: DT de Bournemouth Roberto De Zerbi : DT de Olympique de Marsella y antiguo deseo de la directiva

: DT de Olympique de Marsella y antiguo deseo de la directiva Xavi: sin equipo desde 2024

ver también Fulham ofertó por un delantero de 40 millones para reemplazar a Raúl Jiménez

En síntesis

Chelsea despidió a Enzo Maresca este 1 de enero tras tres partidos sin ganar.

despidió a este tras tres partidos sin ganar. El empate 2-2 ante Bournemouth dejó al equipo fuera de puestos de Champions League .

dejó al equipo fuera de puestos de . Cesc Fábregas, Xavi y Roberto De Zerbi suenan como posibles candidatos para reemplazar al italiano.

Publicidad