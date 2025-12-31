El futuro de Raúl Jiménez se aleja de Fulham. El delantero mexicano ha cumplico con creces como atacante de los Cottagers desde su llegada en 2023, pero su contrato vencerá en junio del año que viene y el conjunto de la Premier League no tendría intención de renovar el vínculo.

El oriundo de Tepeji del Río ya tiene 34 años y la directiva de Fulham cree que lo mejor es buscar un nuevo delantero para el equipo. Es en este contexto que hicieron una jugosa oferta por Ricardo Pepi, del PSV, según informó el periodista estadounidense Tom Bogert.

Ricardo Pepi, delantero de PSV que busca fichar Fulham (Getty Images)

Pepi, nacido en Texas, tiene apenas 22 años y fichó por el club de la Eredivisie en 2023 procedente del Augsburgo de la Bundesliga de Alemania. Sus 36 goles en 89 partidos lo convierten en un jugador atractivo para Fulham, tanto así que ofertaron 35 millones de euros, una propuesta que ya fue rechazada por PSV.

Según Bogert, el equipo de Países Bajos fijó un precio de 40 millones por Pepi, un monto que los Cottagers estarían dispuestos a alcanzar. De concretarse la operación, podemos estar ante los últimos meses de Raúl Jiménez en el conjunto de Londres.

Panorama complicado para Raúl Jiménez a meses del Mundial 2026

La llegada de Pepi a Fulham complicaría la continuidad de Raúl Jiménez en Fulham. Ante esta situación, el delantero mexicano tiene dos opciones: se queda a pelear el puesto o busca una salida para asegurarse rodaje antes de la cita mundialista.

