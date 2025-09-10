Lo más habitual en el mundo del futbol es que los directores técnicos roten continuamente de equipo o al menos, que no duren demasiado tiempo en un mismo equipo: no es el caso de Diego Simeone, leyenda absoluta del Atlético Madrid, que desde hace más de una década se encuentra al frente del banquillo rojiblanco en España.

Producto de sus grandes éxitos y de la historia que ha hecho en el ‘Colchonero’, el ‘Cholo’ se ha convertido en una voz de autoridad para debatir diferentes tópicos del ámbito deportivo. En este caso, el entrenador del Atleti fue interpelado en torno a uno de los grandes temas de discusión del que han opinado jugadores, técnicos, periodistas y fanáticos.

En una entrevista con el programa español El Partidazo de Cope, Simeone tuvo que elegir al mejor jugador del mundo de la actualidad, y tomó por sorpresa a todo el panel presente en la mesa. El DT dejó de lado a nombres como Lamine Yamal o Kylian Mbappé, y se inclinó por escoger a un futbolista que ni siquiera está nominado al Balón de Oro 2025.

Publicidad

Publicidad

El ‘Cholo’ se sometió a un juego de preguntas y respuestas, donde incluso puso a este jugador por encima de su propio hijo, en uno de los interrogantes. El estratega del Atlético Madrid optó por Julián Álvarez como el futbolista destacado del presente en el planeta futbol: para el argentino, su compatriota, a quien dirige en el ‘Colchonero’, es de lo mejor del momento.

Julián Álvarez, titular en el esquema de Diego Simeone [Foto: Getty]

“¿Julián Álvarez o Giuliano Simeone? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Jude Bellingham? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Mohamed Salah? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Raphinha? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Cole Palmer? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Ousmane Dembelé? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Vitinha? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Erling Haaland? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Pedri? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Vinicius Jr? 100% Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Kylian Mbappe? Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez o Lamine Yamal? Julián Álvarez…“, contestó Diego Simeone, que dejó incrédulos a los reporteros que participaron de una extensa entrevista mediática.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En este sentido, el timonel rojiblanco fue muy claro en que sólo habría un futbolista a quien le corresponde sacar de la discusión y que no entra en debate. “Salvo que me digas a Messi, me quedo con Julián”, ratificó el Cholo, que pidió incesantemente por su fichaje cuando el delantero era suplente en el Manchester City de Pep Guardiola, y al que pudo traer por casi 100 millones de euros.

ver también Enrique Cerezo, presidente de Atlético Madrid, revela el futuro de Julián Álvarez y descoloca a todos: “Creo que…”

Publicidad