Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España
No te pierdas ningún detalle de la gran final en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Previa, todas las incidencias, goles y más.
¿Cómo salió el último clásico entre Barcelona y Real Madrid?
La última edición del Clásico fue favorable para Real Madrid por 2-1. El antecedente más reciente se disputó en el Santiago Bernabéu el pasado 26 de octubre de 2025 por la Jornada 10 de LaLiga de España y los blancos se impusieron con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.
undefined
Lamine Yamal llegó al estadio
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE BARCELONA
- Joan García
- Jules Koundé
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Alejandro Balde
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Raphinha
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Robert Lewandowski
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE REAL MADRID
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Aurelien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Arda Güller
- Rodrygo
- Jude Bellingham
- Vinícius Júnior
¿En qué estadio se juega la final?
Barcelona y Real Madrid se enfrentan por la final en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Todo el certamen se disputó en este país y el encuentro definitorio tendrá lugar en este recinto situado en Yeda.
undefined
¿A qué hora empieza la final de la Supercopa de España 2026?
- España: 20:00 hs
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 hs
- Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 15:00 hs
- Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 14:00 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 13:00 hs
¿Dónde ver la final de la Supercopa de España 2026?
- México: Sky Sports
- Argentina, Paraguay y Uruguay: Flow Sports
- Estados Unidos: ESPN
- Colombia: Win Futbol
- Centroamérica: Sky Sports
- España: Movistar+, M+, LaLiga TV
¡Vestuarios listos!
Así luce el vestidor del FC Barcelona a falta de dos horas para que comience la final.
BIENVENIDOS A LA FINAL DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA 2026
Inicia la cobertura de este apasionante Barcelona vs. Real Madrid.