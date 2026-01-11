Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de España

Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España

No te pierdas ningún detalle de la gran final en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Previa, todas las incidencias, goles y más.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Barcelona y Real Madrid se cruzan por la final de la Supercopa de España 2026
© GETTY IMAGESBarcelona y Real Madrid se cruzan por la final de la Supercopa de España 2026
Publicidad

¿Cómo salió el último clásico entre Barcelona y Real Madrid?

La última edición del Clásico fue favorable para Real Madrid por 2-1. El antecedente más reciente se disputó en el Santiago Bernabéu el pasado 26 de octubre de 2025 por la Jornada 10 de LaLiga de España y los blancos se impusieron con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Kylian Mbappé marcó en el clásico más reciente

undefined

Lamine Yamal llegó al estadio

Tweet placeholder

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE BARCELONA

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Balde
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Raphinha
  • Fermín López
  • Lamine Yamal
  • Robert Lewandowski

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE REAL MADRID

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Raúl Asencio
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Aurelien Tchouaméni
  • Eduardo Camavinga
  • Arda Güller
  • Rodrygo
  • Jude Bellingham
  • Vinícius Júnior

¿En qué estadio se juega la final?

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por la final en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Todo el certamen se disputó en este país y el encuentro definitorio tendrá lugar en este recinto situado en Yeda.

undefined

undefined

Publicidad

¿A qué hora empieza la final de la Supercopa de España 2026?

  • España: 20:00 hs
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 15:00 hs
  • Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 14:00 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 13:00 hs

¿Dónde ver la final de la Supercopa de España 2026?

  • México: Sky Sports
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: Flow Sports
  • Estados Unidos: ESPN
  • Colombia: Win Futbol
  • Centroamérica: Sky Sports
  • España: Movistar+, M+, LaLiga TV

¡Vestuarios listos!

Así luce el vestidor del FC Barcelona a falta de dos horas para que comience la final.

Tweet placeholder

BIENVENIDOS A LA FINAL DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA 2026

Inicia la cobertura de este apasionante Barcelona vs. Real Madrid.

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Barcelona vs. Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Barcelona vs. Real Madrid?

Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Barcelona por la final de la Supercopa
Futbol Internacional

Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Barcelona por la final de la Supercopa

Las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España
Futbol Internacional

Las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

Luis Díaz se luce con un nuevo gol con el Bayern Múnich que está imparable
Futbol Internacional

Luis Díaz se luce con un nuevo gol con el Bayern Múnich que está imparable

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo