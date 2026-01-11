Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España

12:10hs ¿Cómo salió el último clásico entre Barcelona y Real Madrid?

La última edición del Clásico fue favorable para Real Madrid por 2-1. El antecedente más reciente se disputó en el Santiago Bernabéu el pasado 26 de octubre de 2025 por la Jornada 10 de LaLiga de España y los blancos se impusieron con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.