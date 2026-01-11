Es tendencia:
Los mejores memes tras la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Las redes sociales jugaron su partido aparte en lo que será una de las finales más espectaculares del año.

Por Lucas Lescano

Raphinha fue el héroe del Barcelona en la consagración ante Real Madrid.
© XRaphinha fue el héroe del Barcelona en la consagración ante Real Madrid.

La final que protagonizaron este sábado 26 de abril el Barcelona y el Real Madrid por la definición de la Supercopa de España tuvo de todo. La victoria terminó siendo para el conjunto Culé por 3-2 en un encuentro apasionante y, luego de la consagración de los Blaugranas, las redes sociales hicieron lo suyo con los mejores memes del encuentro.

La mayoría de usuarios hicieron hincapié en lo intenso que fue el partido, sobre todo en la primera mitad en la que convirtieron cuatro goles, dejando tres de ellos para el tiempo añadido. Los aficionados pasaron por todos tipo de emociones en cuestión de minutos y no pasaron por alto esta particular situación.

En este conjunto de videos e imágenes graciosas hay de todo y es que nadie se salva de ser meme. Vinícius Jr. también fue objeto de burlas, ya que muchos aficionados esperan ver al brasileño derrotado para reírse en su cara, algo que en esta ocasión no faltó.

Los memes que dejó la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
lucas lescano
Lucas Lescano
