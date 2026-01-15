Lionel Andrés Messi es ese jugador que cualquier club del mundo quisiera tener, y actualmente quien disfruta de su talento es el Inter Miami de la MLS. Los estadounidenses lo convencieron allá por 2023 con un proyecto deportivo atractivo, y además vivir en Estados Unidos le ofrecía tranquilidad tanto a él como a su familia.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, el dueño del Al-Ittihad reveló que estaría interesado en contratarlo y que las puertas del club están abiertas para Messi cuando él quiera. “Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, comentó en primer lugar.

Luego agregó: “Lo contacté cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto y Al-Ittihad siempre le abrirá las puertas, cuando quiera”. La oferta deja claro el interés económico y deportivo del club saudí, aunque Messi sigue valorando otros factores personales.

Sin embargo, Al-Ittihad no sería la única institución interesada. Desde Newell’s Old Boys, club del que surgió el argentino, confirmaron que también tienen intenciones de contar con él en un futuro cercano. La posibilidad de volver a su ciudad natal y al club que lo vio nacer genera ilusión en la institución y sus seguidores.

Publicidad

Publicidad

Messi y la posibilidad de volver a Newell’s

“Obviamente, a todo el mundo en Newell’s, y a nosotros incluidos, nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad. Eso sería buenísimo que pueda pasar, así que todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos”, comentaron los entrenadores del club rosarino.

Tweet placeholder

ver también Mientras en Inter Miami gana 12 millones, el impactante salario que está dispuesto a pagar Al-Ittihad a Lionel Messi

Agregaron además: “Sería hermoso que tenga la posibilidad de jugar en su club”. La declaración deja en claro el deseo de la institución y la expectativa que genera el regreso de Messi al fútbol argentino, aunque por ahora el jugador sigue disfrutando de su etapa en la MLS con Inter Miami.

Publicidad

Publicidad

En síntesis