Real Madrid goleó a Mónaco por la UEFA Champions League y cambió los silbidos del partido pasado contra Levante por aplausos. El equipo viene creciendo luego del bajón que derivó en la salida de Xabi Alonso y parece estar encontrando su mejor versión.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, aunque Alonso ya es pasado en la Casa Blanca, una antigua estrella del equipo como lo es Gareth Bale revivió el tema y explicó por qué el de Tolosa fracasó como entrenador de Real Madrid luego del éxito que tuvo en Bayer Leverkusen.

Bale participó de la transmisión internacional del partido de Champions del Madrid y comentó sobre Xabi Alonso: “No me sorprende. Entiendo perfectamente cómo funciona el Real Madrid y si no llegan los resultados, y no tienen por qué ser muchos, estás fuera”.

Sin embargo, luego explicó la razón de su fracaso al mando del equipo: “Al llegar al Real Madrid, no necesitas ser entrenador. Más que ser entrenador, necesitas gestionar los egos en el vestuario. Tienes que calmar los egos, no necesitas hacer mucho trabajo táctico. Tienes estrellas en el vestuario que pueden cambiar los partidos en un abrir y cerrar de ojos”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

No obstante, también dejó lugar para los elogios para su excompañero: “Xabi es un entrenador increíble. Lo que hizo en el Bayer Leverkusen, ganó trofeos, entrenó al equipo increíblemente bien”.

Juntos ganaron la décima de Real Madrid

Gareth Bale y Xabi Alonso fueron parte del recordado equipo que obtuvo la ansiada décima Champions League para Real Madrid tras una larga sequía bajo la conducción de Carlo Ancelotti. En aquella final con Atlético de Madrid, Bale fue pieza clave marcando el 2-1 en la prórroga, mientras que Xabi vio el partido desde las gradas por acumulación de tarjetas.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid 6-1 Mónaco: goles, videos y resumen del partido por la UEFA Champions League 2025-26

En síntesis