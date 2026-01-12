Este podría ser el próximo equipo de Xabi Alonso luego de su salida de Real Madrid

El ciclo de Xabi Alonso en Real Madrid llegó a su fin. Después de tan solo seis meses desde su llegada a la Casa Blanca, el entrenador español tuvo que tomar sus objetos personales y despedirse del club cuando había firmado un contrato hasta junio de 2028.

Xabi Alonso llegó al Real Madrid con muchas ilusiones puestas en su figura por lo hecho en Bayer Leverkusen. Sin embargo, el técnico no logró imponerse y ahora se suma a la lista de entrenadores libres que encabezan Jürgen Klopp y Zinedine Zidane, entre otros.

Más allá de lo sucedido en Real Madrid, Xabi Alonso es valorado como entrenador y más pronto que tarde tendrá un nuevo equipo. Tras su salida del club merengue se comenzó a especular con la posibilidad de que el tolosarra sea el reemplazante de Arne Slot en Liverpool.

¿Xabi Alonso al Liverpool?

Si bien desde la directiva del Liverpool nadie se ha expresado públicamente, Arne Slot no ha cumplido con las expectativas generadas después de lo que fue un mercado en el que la institución de la Premier League invirtió casi 500 millones de euros.

Liverpool está 4° en la tabla de la Premier League, a 14 puntos del Arsenal, y es casi imposible que el equipo pueda defender su corona. Es por eso que Arne Slot es una figura discutida, pero el empate en el Emirates Stadium ante los Gunners hace unos pocos días parece haberle dado respiro.

Xabi Alonso como jugador de Liverpool (Getty Images)

Xabi Alonso fue relacionado con el Liverpool hace un año y medio, cuando se confirmó la salida de Jürgen Klopp. No obstante, el español decidió quedarse una temporada más en Bayer Leverkusen para luego ir a Real Madrid.

Liverpool es conocido por ser una institución que mantiene a sus entrenadores y apuesta a largo plazo. De hecho, el club solo ha tenido 22 técnicos en toda su historia, pero ahora la situación podría cambiar debido a que Xabi Alonso se encuentra libre y podría ser una tentación para la directiva despedir a Arne Slot, en caso de que los resultados no mejoren, para que nadie ‘les robe’ al español.

“Seguro que en su mente está pensando en que le gustaría entrenar aquí, pero no creo que eso deba afectar al entrenador actual. Xabi es un entrenador joven, puede seguir otros 25 años en el negocio si quiere. Así que podría ser una buena opción más adelante”, aseguró Steve McManaman, un histórico de Liverpool.

En síntesis

Xabi Alonso dejó Real Madrid tras seis meses, pese a contrato hasta 2028.

Se especula su llegada a Liverpool como posible reemplazo del entrenador Arne Slot.

Liverpool invirtió 500 millones de euros y marcha 4° en la Premier League.

