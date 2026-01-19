Real Madrid vive días agitados tras la derrota en la Final de la Supercopa de España, la eliminación en la Copa del Rey ante Albacete y la destitución de Xabi Alonso. Tras bajar la espuma, Kylian Mbappé, figura y líder de la plantilla, habló sobre los últimos días con el estratega español.

Así inició el delantero francés: “Hablé con él cuando fue la noticia. Quería apoyarle porque nunca es fácil. No es mi responsabilidad decir si es justo o injusto. El fútbol es así. Es la vida del mundo del fútbol de alto nivel. Hay que defender el escudo del Madrid“.

Sobre lo sucedido con el DT, explicó: “No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran los títulos. Tengo una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Ahora hay un entrenador al que tenemos que ayudar“.

En diálogo con la prensa en conferencia de prensa antes del partido de la UEFA Champions League ante Mónaco, continuó: “Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista, era un joven que veía los partidos. Si no estaba contento, pitaba. La única oportunidad del madridismo es esa”.

Por último, aseveró: “No me gustó que pitaran más a algunos jugadores. Es culpa de todo el equipo. Tenemos el carácter para cambiar eso. El madridismo está enfadado, pero está con nosotros. Yo entiendo la frustración de la gente y los pitos. Cuando era niño, creía que todo lo que se decía en la TV era verdad. A veces es opinión, pero nuestro trabajo es competir“.

Kylian Mbappé defendió a Vinicius Jr por los silbidos en el Estadio Santiago Bernabéu

El jugador también fue consultado por Vinicius Jr, que fue silbado en plena casa de los Merengues: “Es un gran jugador y un hombre increíble. Tenemos que protegerle mejor, yo también, para que no esté solo. Nunca va a estar solo en el Madrid. Todo el club está con él. No tengo consejos que darle. No soy nadie para darle consejos. Cuando Vini es feliz, es diferente“.

