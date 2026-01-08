Al-Nassr se enfrentó este jueves 8 de enero con Al-Qadisiya por una nueva jornada de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo venía de dos partidos sin ganar y buscaba volver al triunfo, pero no pudo conseguir el resultado que esperaba.

Al menos Cristiano Ronaldo pudo meter su primer gol del 2026. Cuando el juego iba 0-2 en contra de Al-Nassr, el delantero portugués pudo convertir de penal para descontar y ahora el conjunto dirigido por Jorge Jesús busca igualar el encuentro.

Además, este tanto suma para la cifra de los 1000 goles que quiere alcanzar Cristiano Ronaldo. El futbolista de Al-Nassr acaba de llegar a las 958 anotaciones, por lo que le faltan 42 gritos para poder conseguir uno de sus objetivos finales en su carrera.

