Mientras Cristiano Ronaldo terminó el 2025 con 41 goles, así cerró el año Lionel Messi

Cristiano Ronaldo jugó este martes 30 de diciembre con la idea de terminar el 2025 de la mejor manera posible y seguir acercándose a su gran objetivo personal: alcanzar los 1.000 goles como profesional. El delantero portugués volvió a ser protagonista con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (Getty Images)

El astro luso venía de anotar un doblete en la jornada anterior, lo que había renovado la ilusión de cerrar el año marcando. Mientras que en el último partido del año de su equipo, volvió a anotar y terminó este 2025 con 41 tantos.

Cristiano Ronaldo terminó el año con 957 goles oficiales, una cifra que lo mantiene muy cerca de la marca histórica. Con 44 tantos por delante, el récord parece más una cuestión de tiempo que una utopía, especialmente si mantiene su nivel competitivo.

En la comparación aparece Lionel Messi, otro de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. El argentino cerró el 2025 con 896 goles, quedando muy cerca de los 900 y demostrando que, incluso en esta etapa de su carrera, sigue siendo decisivo. El argentino convirtió 46 tantos en el año.

Los máximos goleadores del 2025

Jugador Goles Kylian Mbappé 66 Harry Kane 60 Erling Haaland 57 Kevin Hernández 48 Victor Osimhen 46 Lionel Messi 46 Vangelis Pavlidis 45 Bissoli 44 Jorge Rivera 40 Cristiano Ronaldo 41

Así terminaron el año cada uno

El balance colectivo fue distinto para ambos. Cristiano Ronaldo volvió a destacarse en lo individual, pero no pudo ser campeón en Arabia Saudita, un objetivo que todavía se le resiste desde su llegada. En cambio, Messi cerró el año con el título de la MLS, coronando una temporada positiva con su equipo.

Pensando en el 2026, el escenario es claro. Ronaldo tiene todo para alcanzar los 1.000 goles y seguir agrandando su leyenda, mientras que Messi podría seguir acercándose a esa cifra histórica, manteniendo viva una rivalidad que marcó una era y que aún no dice su última palabra.

En síntesis

Cristiano Ronaldo finalizó el año 2025 con 41 tantos y alcanzó una cifra total de 957 goles oficiales.

finalizó el año con 41 tantos y alcanzó una cifra total de oficiales. Lionel Messi concluyó la temporada con 45 tantos y alcanzó la cifra total de 896 goles .

concluyó la temporada con 45 tantos y alcanzó la cifra total de . El delantero portugués logró convertir un gol en su último partido del 30 de diciembre.

