¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Hilal vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025-26

Día de partidazo en Arabia Saudita. Este lunes se disputa el clásico entre Al-Hilal y Al-Nassr, con el valor agregado de que también se trata del líder y el escolta, respectivamente, en la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26.
El encuentro se jugará en el Kingdom Arena y comenzará a las 11:30 hs (centro de México). Salvo un inconveniente de último momento, Cristiano Ronaldo será titular y buscará marcar no solo para ayudar a su equipo, sino también para asentarse como líder de goleo.
Tras un inicio de 10 victorias consecutivas, Al-Nassr se desmoronó y apenas sumó un punto en los últimos tres encuentros. Los de Jorge Jesus vienen de dos derrotas consecutivas y tendrán una prueba de fuego este lunes.
Probable alineación de Al-Hilal
- Mohammed Al-Rubaie
- Hamad Al-Yami
- Hassan Tambakti
- Yusuf Akcicek
- Nasser Al-Dawsari
- Sergej Milinković-Savić
- Rúben Neves
- Mohamed Kanno
- Malcom
- Darwin Núñez
- Salem Al-Dawsari
Cristiano Ronaldo en el clásico ante Al-Hilal (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Al-Nassr
- Nawaf Al-Aqidi
- Sultan Al-Ghannam
- Abdullah Al-Amri
- Aymeric Laporte
- Ayman Yahya
- Marcelo Brozović
- Otávio
- Anderson Talisca
- João Félix
- Abdulrahman Ghareeb
- Cristiano Ronaldo
ver también
Con el gol de Cristiano Ronaldo ante Al Qadisiya, así quedó la carrera por los 1000 goles contra Lionel Messi