¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Hilal vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025-26

El equipo de CR7 visita el Kingdom Arena con la obligación de ganar para volver a acercarse a la cima de la tabla.

Por Leandro Barraza

Al-Hilal recibe a Al-Nassr en el clásico de Arabia Saudira
Día de partidazo en Arabia Saudita. Este lunes se disputa el clásico entre Al-Hilal y Al-Nassr, con el valor agregado de que también se trata del líder y el escolta, respectivamente, en la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26.

El encuentro se jugará en el Kingdom Arena y comenzará a las 11:30 hs (centro de México). Salvo un inconveniente de último momento, Cristiano Ronaldo será titular y buscará marcar no solo para ayudar a su equipo, sino también para asentarse como líder de goleo.

Tras un inicio de 10 victorias consecutivas, Al-Nassr se desmoronó y apenas sumó un punto en los últimos tres encuentros. Los de Jorge Jesus vienen de dos derrotas consecutivas y tendrán una prueba de fuego este lunes.

Probable alineación de Al-Hilal

  • Mohammed Al-Rubaie
  • Hamad Al-Yami
  • Hassan Tambakti
  • Yusuf Akcicek
  • Nasser Al-Dawsari
  • Sergej Milinković-Savić
  • Rúben Neves
  • Mohamed Kanno
  • Malcom
  • Darwin Núñez
  • Salem Al-Dawsari
Cristiano Ronaldo en el clásico ante Al-Hilal (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Al-Nassr

  • Nawaf Al-Aqidi
  • Sultan Al-Ghannam
  • Abdullah Al-Amri
  • Aymeric Laporte
  • Ayman Yahya
  • Marcelo Brozović
  • Otávio
  • Anderson Talisca
  • João Félix
  • Abdulrahman Ghareeb
  • Cristiano Ronaldo
