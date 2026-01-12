¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Hilal vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025-26

Día de partidazo en Arabia Saudita. Este lunes se disputa el clásico entre Al-Hilal y Al-Nassr, con el valor agregado de que también se trata del líder y el escolta, respectivamente, en la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26.

El encuentro se jugará en el Kingdom Arena y comenzará a las 11:30 hs (centro de México). Salvo un inconveniente de último momento, Cristiano Ronaldo será titular y buscará marcar no solo para ayudar a su equipo, sino también para asentarse como líder de goleo.

Tras un inicio de 10 victorias consecutivas, Al-Nassr se desmoronó y apenas sumó un punto en los últimos tres encuentros. Los de Jorge Jesus vienen de dos derrotas consecutivas y tendrán una prueba de fuego este lunes.

Probable alineación de Al-Hilal

Mohammed Al-Rubaie

Hamad Al-Yami

Hassan Tambakti

Yusuf Akcicek

Nasser Al-Dawsari

Sergej Milinković-Savić

Rúben Neves

Mohamed Kanno

Malcom

Darwin Núñez

Salem Al-Dawsari

Cristiano Ronaldo en el clásico ante Al-Hilal (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Al-Nassr

Nawaf Al-Aqidi

Sultan Al-Ghannam

Abdullah Al-Amri

Aymeric Laporte

Ayman Yahya

Marcelo Brozović

Otávio

Anderson Talisca

João Félix

Abdulrahman Ghareeb

Cristiano Ronaldo