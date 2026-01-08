Al-Nassr volvió a sufrir un resultado adverso y se alejó de la cima de la tabla de la Liga de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo había comenzado el año con 10 victorias al hilo, pero no pudo ganar en ninguno de los últimos tres partidos.

Este jueves perdió por 2-1 ante Al Qadisiya en condición de local y quedó a cuatro unidades del nuevo líder, Al-Hilal. Sin embargo, dentro de lo malo, Cristiano pudo volver a marcar y se acercó a la marca de los 1.000 goles.

La visita se adelantó a los 51 minutos luego de un garrafal error del portero Nawaf Al-Aqidi y luego Nahitan Nández estiró la ventaja. Sin embargo, a los 81′ Ronaldo descontó desde el punto de penal y sumó un grito más a su cuenta.

De esta manera, CR7 alcanzó los 958 goles en su carrera y está cada vez más cerca de su objetivo personal. Nadie registró 1.000 tantos hasta la fecha y nada parece impedir que Cristiano lo logre tarde o temprano.

¿Cuántos goles marcó Lionel Messi en su carrera?

Otro goleador de época que sigue vigente es nada más y nada menos que Lionel Messi. El máximo ganador del Balón de Oro (8) se desempeña actualmente en Inter Miami, pero está lejos de Cristiano en la batalla por los 1.000 goles.

Para ser más precisos, el argentino lleva 896 goles convertidos. Todavía no está en sus planes el retiro, por lo que es un hecho que superará sin inconvenientes la barrera de los 900 tantos. ¿Llegará a los 1.000?

