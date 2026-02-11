¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de FK Arkadag vs. Al-Nassr por los octavos de final de la AFC Cup

Al-Nassr afronta un desafío clave en su visita al FK Arkadag por los octavos de final de la AFC Cup. El encuentro se disputará desde las 7:45 horas de la CDMX, en el duelo de ida de una serie que promete intensidad. El equipo saudí sabe que sacar un buen resultado fuera de casa puede marcar la diferencia pensando en la revancha.

Al tratarse del primer capítulo de la eliminatoria, la misión es clara: ganar o al menos empatar para llegar con ventaja al partido de vuelta en su estadio. Con figuras de jerarquía internacional en su plantel, Al-Nassr intentará imponer su experiencia en torneos continentales.

Pero no será una tarea sencilla. FK Arkadag ha convertido su estadio en una verdadera fortaleza. El conjunto local atraviesa un momento extraordinario y buscará aprovechar el apoyo de su afición para dar el golpe ante uno de los candidatos del certamen.

El equipo turcomano llega con números que respaldan su ilusión: acumula seis victorias consecutivas y presume un impresionante 83% de triunfos jugando en casa, estadísticas que reflejan su autoridad cuando actúa ante su público. Esa solidez será un factor determinante en la serie.

Alineación de FK Arkadag

Çaryýew

Sapargulyyev

Saparow

Guychmyrat

Mammedov

Beknazarov

Ataýew

Hydyrow

Ballakov

Gurbanow

Durdyýew

Alineación de Al-Nassr

Bento

Nawaf

Amri

Nader

Salem

Ângelo

Alhassan

Hayder

Ayman

Ghareeb

Alhamddan

