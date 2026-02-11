Es tendencia:
¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de FK Arkadag vs. Al-Nassr por los octavos de final de la AFC Cup

Al-Nassr visita al Arkadag por los octavos de final de la copa de Arabia Saudita y lo hará sin Cristiano Ronaldo.

Por Ramiro Canessa

Arkadag vs. Al-Nassr por la AFC Cup.
Al-Nassr afronta un desafío clave en su visita al FK Arkadag por los octavos de final de la AFC Cup. El encuentro se disputará desde las 7:45 horas de la CDMX, en el duelo de ida de una serie que promete intensidad. El equipo saudí sabe que sacar un buen resultado fuera de casa puede marcar la diferencia pensando en la revancha.

Tweet placeholder

Al tratarse del primer capítulo de la eliminatoria, la misión es clara: ganar o al menos empatar para llegar con ventaja al partido de vuelta en su estadio. Con figuras de jerarquía internacional en su plantel, Al-Nassr intentará imponer su experiencia en torneos continentales.

Pero no será una tarea sencilla. FK Arkadag ha convertido su estadio en una verdadera fortaleza. El conjunto local atraviesa un momento extraordinario y buscará aprovechar el apoyo de su afición para dar el golpe ante uno de los candidatos del certamen.

El equipo turcomano llega con números que respaldan su ilusión: acumula seis victorias consecutivas y presume un impresionante 83% de triunfos jugando en casa, estadísticas que reflejan su autoridad cuando actúa ante su público. Esa solidez será un factor determinante en la serie.

Alineación de FK Arkadag

  • Çaryýew
  • Sapargulyyev
  • Saparow
  • Guychmyrat
  • Mammedov
  • Beknazarov
  • Ataýew
  • Hydyrow
  • Ballakov
  • Gurbanow
  • Durdyýew
Alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Nawaf
  • Amri
  • Nader
  • Salem
  • Ângelo
  • Alhassan
  • Hayder
  • Ayman
  • Ghareeb
  • Alhamddan
En síntesis

  • Al-Nassr visita al FK Arkadag por los octavos de final de la AFC Cup.
  • El partido de ida inicia a las 7:45 horas del horario de la CDMX.
  • FK Arkadag registra un invicto de seis victorias y 83% de triunfos como local.
Ramiro Canessa
