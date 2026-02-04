¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Newcastle por la EFL Cup 2025-26

Manchester City recibe a Newcastle este martes desde las 14:00 hs de la CDMX en el Etihad Stadium por la vuelta de las semifinales de la EFL Cup 2025-26. Los dirigidos por Pep Guardiola sacaron una ventaja importante en la ida tras vencer 2-0 a las Urracas en St James’ Park y ahora buscarán aprovechar la localía para cerrar la serie y meterse en la gran final.
En la final ya espera el Arsenal, que este martes derrotó 1-0 al Chelsea en el Emirates Stadium (4-2 global) y sigue demostrando que es el mejor equipo de la temporada en el futbol europeo hasta ahora. El City, con la plantilla a pleno, buscará mantener su hegemonía y hacer valer la diferencia obtenida en Inglaterra.
El Newcastle, por su parte, llega con la obligación de remontar y dar el golpe en el Etihad. Aunque la misión es complicada, las Urracas confían en su solidez defensiva y en sus jugadores creativos para intentar dar la sorpresa ante un City sólido y dominante.
Alineación de Manchester City para recibir a las Urracas
- Donnarumma
- Nunes
- Khusanov
- Guehi
- O’Reilly
- Rodri
- Semenyo
- Cherki
- Silva
- Foden
- Haaland
Alineación de Newcastle para visitar a los Citizens
- Pope
- Trippier
- Thiaw
- Burn
- Hall
- Willock
- Tonali
- Ramsey
- Elanga
- Woltemade
- Gordon
En síntesis
- Pep Guardiola dirige al Manchester City, que inicia el partido con ventaja global de 2-0.
- El Arsenal ya espera en la final tras eliminar al Chelsea con marcador global 4-2.
- Erling Haaland y Phil Foden integran la alineación titular del Manchester City para este encuentro.