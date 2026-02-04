¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Newcastle por la EFL Cup 2025-26

Manchester City recibe a Newcastle este martes desde las 14:00 hs de la CDMX en el Etihad Stadium por la vuelta de las semifinales de la EFL Cup 2025-26. Los dirigidos por Pep Guardiola sacaron una ventaja importante en la ida tras vencer 2-0 a las Urracas en St James’ Park y ahora buscarán aprovechar la localía para cerrar la serie y meterse en la gran final.

Publicidad

Publicidad

En la final ya espera el Arsenal, que este martes derrotó 1-0 al Chelsea en el Emirates Stadium (4-2 global) y sigue demostrando que es el mejor equipo de la temporada en el futbol europeo hasta ahora. El City, con la plantilla a pleno, buscará mantener su hegemonía y hacer valer la diferencia obtenida en Inglaterra.

El Newcastle, por su parte, llega con la obligación de remontar y dar el golpe en el Etihad. Aunque la misión es complicada, las Urracas confían en su solidez defensiva y en sus jugadores creativos para intentar dar la sorpresa ante un City sólido y dominante.

Alineación de Manchester City para recibir a las Urracas

Donnarumma

Nunes

Khusanov

Guehi

O’Reilly

Rodri

Semenyo

Cherki

Silva

Foden

Haaland

Publicidad

Publicidad

Alineación de Newcastle para visitar a los Citizens

Pope

Trippier

Thiaw

Burn

Hall

Willock

Tonali

Ramsey

Elanga

Woltemade

Gordon

ver también James Rodríguez no jugará en América: llegará a la MLS para quitarle la corona de campeón a Lionel Messi

En síntesis