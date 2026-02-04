Es tendencia:
EFL CUP

¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Newcastle por la EFL Cup 2025-26

Los Citizens reciben a las Urracas por la vuelta de las semifinales de la EFL Cup tras ganar por 2-0 la ida hace unas semanas atrás.

Por Ramiro Canessa

Manchester City vs. Newcastle por la EFL Cup.
Manchester City vs. Newcastle por la EFL Cup.

Manchester City recibe a Newcastle este martes desde las 14:00 hs de la CDMX en el Etihad Stadium por la vuelta de las semifinales de la EFL Cup 2025-26. Los dirigidos por Pep Guardiola sacaron una ventaja importante en la ida tras vencer 2-0 a las Urracas en St James’ Park y ahora buscarán aprovechar la localía para cerrar la serie y meterse en la gran final.

En la final ya espera el Arsenal, que este martes derrotó 1-0 al Chelsea en el Emirates Stadium (4-2 global) y sigue demostrando que es el mejor equipo de la temporada en el futbol europeo hasta ahora. El City, con la plantilla a pleno, buscará mantener su hegemonía y hacer valer la diferencia obtenida en Inglaterra.

El Newcastle, por su parte, llega con la obligación de remontar y dar el golpe en el Etihad. Aunque la misión es complicada, las Urracas confían en su solidez defensiva y en sus jugadores creativos para intentar dar la sorpresa ante un City sólido y dominante.

Alineación de Manchester City para recibir a las Urracas

  • Donnarumma
  • Nunes
  • Khusanov
  • Guehi
  • O’Reilly
  • Rodri
  • Semenyo
  • Cherki
  • Silva
  • Foden
  • Haaland
Alineación de Newcastle para visitar a los Citizens

  • Pope
  • Trippier
  • Thiaw
  • Burn
  • Hall
  • Willock
  • Tonali
  • Ramsey
  • Elanga
  • Woltemade
  • Gordon
James Rodríguez no jugará en América: llegará a la MLS para quitarle la corona de campeón a Lionel Messi

En síntesis

  • Pep Guardiola dirige al Manchester City, que inicia el partido con ventaja global de 2-0.
  • El Arsenal ya espera en la final tras eliminar al Chelsea con marcador global 4-2.
  • Erling Haaland y Phil Foden integran la alineación titular del Manchester City para este encuentro.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
