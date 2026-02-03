James Rodríguez no jugará en América: llegará a la MLS para quitarle la corona de campeón a Lionel Messi

Meses después de confirmarse su salida del León de México, y en medio de los rumores que lo vincularon con el Club América, James Rodríguez está próximo a confirmar su nuevo destino para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026. De acuerdo a la información que brindaron los periodistas Tom Bogert y Pipe Sierra, el centrocampista colombiano tiene todo listo para llegar a la MLS.

La Major League Soccer de los Estados Unidos aguarda por el futbolista con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich. Dichas fuentes confirmaron que están avanzadas las conversaciones del jugador cafetero con Minnesota United, para sumarlo en la temporada que comenzará a partir del 21 de febrero.

James Rodríguez va por Lionel Messi en la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi es el actual campeón defensor de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Los de Florida ya se reforzaron acorde a lo que significará defender el título en este 2026, pero James Rodríguez buscará carrear a una inexperta franquicia para competir con el astro argentino en la liga.

Minnesota United, un equipo con poca historia

Imagen generada por la IA de Google Gemini

La franquicia fue creada en enero del 2010, pero recién tuvo su primera participación oficial en la MLS en 2017. El equipo dirigido por el neozelandés Cameron Knowles, que no lleva ni siquiera una década en el futbol más importante de Estados Unidos, buscará tener su mejor performance en el campeonato, intentando superar la final de conferencia que alcanzó en 2020.

