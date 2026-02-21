¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Osasuna vs. Real Madrid por la jornada 25 de LaLiga 2025-26

Desde las 11:30 hs de la CDMX, Real Madrid visita a Osasuna por la jornada 25 de la liga española en busca de tres puntos importantes que lo mantengan en lo más alto de la tabla de posiciones. Con la derrota de Barcelona ante Girona el lunes pasado, los dirigidos por Álvaro Arbeloa recuperaron el liderato en el torneo y no pueden tropezar si es que quieren mantener su lugar.
Los merengues llegan muy bien tras golear 4-1 a Real Sociedad la jornada anterior y vencer al Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League, dando un paso importante hacia la clasificación a octavos de final. El momento futbolístico es positivo y el equipo quiere sostener la racha también en el campeonato local.
Osasuna, por su parte, intentará hacerse fuerte en su casa y complicar al líder del certamen. El conjunto rojillo sabe que sumar ante el Madrid puede marcar un antes y un después en su temporada, especialmente jugando ante su afición.
Alineación de Osasuna para recibir al Real Madrid
- Sergio Herrera
- Valentin Rosier
- Alejandro Catena
- Jorge Herrando
- Javi Galán
- Lucas Torró
- Jon Moncayola
- Aimar Oroz
- Víctor Muñoz
- Raúl Moro
- Ante Budimir
Alineación de Real Madrid para visitar a Osasuna
- Thibaut Courtois
- Dani Carvajal
- Raúl Asencio
- Antonio Rüdiger
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Dani Ceballos
- Eduardo Camavinga
- Brahim Díaz
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
Fecha, horarios y dónde ver Osasuna vs Real Madrid
El partido se disputará el sábado 21 de febrero en El Sadar. El encuentro comenzará a las 11:30 horas CDMX, 12:30 horas E.T y 12:30 horas para Colombia, Perú y Ecuador, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 14:30 horas.
En México se podrá ver a través de Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes. En Latinoamérica irá por DSports, mientras que en España se transmitirá por DAZN, en sus canales DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar y 113 de Orange) y DAZN LaLiga 2 (M58 y O114).
En síntesis
- Real Madrid visita a Osasuna este sábado 21 de febrero a las 11:30 hs CDMX.
- El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa recuperó el liderato tras la derrota del Barcelona.
- La transmisión en México será por Sky Sports y en España mediante DAZN.