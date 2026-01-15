¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey 2025-26

Este jueves 15 de enero es el día elegido para que Barcelona aparezca en acción en la Copa del Rey. El elenco Culé que viene de conquistar la Supercopa de España el pasado domingo ante el Real Madrid, visitará al Racing de Santander en un duelo complicado, que le puede abrir las puertas a la conquista de un nuevo título, razón por la cual no está previsto que haya sorpresas importantes en el XI inicialista.

Publicidad

Publicidad

Hansi Flick tiene en claro lo difíciles que se pueden tornar esta clase compromisos, por lo que se espera que coloque dentro del campo lo mejor que tiene a su disposición. En ese sentido, la presencia de Lamine Yamal está asegurada, siendo acompañado por Raphinha para mantener una de las mejores duplas de ataque de la actualidad.

El encuentro que tiene horario de inicio previsto para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs en Buenos Aires promete ser apasionante. Racing sabe que se juega una de las oportunidades más grandes de los últimos tiempos ante un Barcelona que llega afilado, con ganas de hacer su trabajo y avanzar en la competencia doméstica sin sobresaltos.

Alineación de Racing de Santander para recibir a Barcelona

Ezkieta

Mario García

Manu Hernando

Javi Castro

Mantilla

Íñigo Sainz-Maza

Damián

Aldasoro

Suleiman

Manex Lozano

Guliashvili

Publicidad

Publicidad

Alineación de Barcelona para visitar a Racing de Santander