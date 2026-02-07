¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga 2025-26

Barcelona vuelve a jugar por LaLiga de España luego de lo que fue la victoria ante Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey. Este sábado, desde las 9:15 hs (CDMX), el líder recibe a Mallorca por la Jornada 23 y ya tiene algunas bajas confirmadas.
El Barça necesita ganar para asegurarse terminar en lo más alto de la tabla una fecha más, ya que Real Madrid está a solo un punto. Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar con algunas figuras de la talla de Raphinha o Pedri. Ahora bien, quien sí estará es Lamine Yamal.
La joven estrella del conjunto culé no está teniendo un año tan deslumbrante como el 2025, pero esto recién comienza y esta jornada Lamine tendrá la posibilidad de ser el protagonista de su equipo ante las ausencias ya mencionadas.
Alineación confirmada de Barcelona
- Joan García
- Koundé
- Araujo
- Cubarsí
- Balde
- Casadó
- Fermin López
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Lewandowski
- Rashford
- DT: Hansi Flick
Alineación confirmada de Mallorca
- Leo Román
- Maffeo
- Jaume
- David López
- Valjent
- Mojica
- Mascarell
- Pablo Torre
- Samu Costa
- Muriqi
- Virgili
- DT: Jagoba Arrasate