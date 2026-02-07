Es tendencia:
¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga 2025-26

El líder del campeonato recibe al 14° de la tabla con la obligación de ganar para asegurarse seguir una jornada más en lo más alto.

Por Leandro Barraza

Barcelona recibe a Mallorca por LaLiga de España
© GETTY IMAGESBarcelona recibe a Mallorca por LaLiga de España

Barcelona vuelve a jugar por LaLiga de España luego de lo que fue la victoria ante Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey. Este sábado, desde las 9:15 hs (CDMX), el líder recibe a Mallorca por la Jornada 23 y ya tiene algunas bajas confirmadas.

El Barça necesita ganar para asegurarse terminar en lo más alto de la tabla una fecha más, ya que Real Madrid está a solo un punto. Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar con algunas figuras de la talla de Raphinha o Pedri. Ahora bien, quien sí estará es Lamine Yamal.

La joven estrella del conjunto culé no está teniendo un año tan deslumbrante como el 2025, pero esto recién comienza y esta jornada Lamine tendrá la posibilidad de ser el protagonista de su equipo ante las ausencias ya mencionadas.

Alineación confirmada de Barcelona

  • Joan García
  • Koundé
  • Araujo
  • Cubarsí
  • Balde
  • Casadó
  • Fermin López
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Lewandowski
  • Rashford
  • DT: Hansi Flick
Alineación confirmada de Mallorca

  • Leo Román
  • Maffeo
  • Jaume
  • David López
  • Valjent
  • Mojica
  • Mascarell
  • Pablo Torre
  • Samu Costa
  • Muriqi
  • Virgili
  • DT: Jagoba Arrasate
