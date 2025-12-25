Lionel Messi es considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, con varias UEFA Champions League en su haber, un sinfín de títulos en España y Francia, 8 Balones de Oro, 2 Copa América, 1 Copa del Mundo y 1 Finalissima. Además, récords individuales para todos los gustos.

Sin embargo, con 38 años, la era del jugador se va terminando y quedan apenas unos años, o incluso algunos meses, para que el jugador se retire. En ese sentido, el astro argentino dio su punto de vista en una entrevista del 2024 sobre cuál es el mejor jugador de la siguiente generación.

Así lo relató: “Hay una nueva generación de futbolistas jóvenes que es muy buena y que tienen muchos años por delante. Si me tengo que quedar con uno por la edad, por lo que hizo hasta ahora, con la edad que tiene y por el futuro que puede llegar a tener, para mí es Lamine (Yamal)“.

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores de la generación joven de futbolistas. [Foto: Getty Images]

Además, agregó con convencimiento: “El fútbol depende de muchas cosas también. Es presente y, sin dudas, con un futuro enorme“, aseguró la ‘Pulga’ sobre el joven español, quien con solo 18 años rompió récords y ya ha ganado grandes títulos como la Eurocopa en 2024 con la Selección Española.

El español es el jugador más joven de la historia en debutar y anotar un gol con la selección de su país (16 años y 57 días), en la Primera División de España (15 años y 87 días) y en la Eurocopa en debutar y asistir (16 años y 338 días) y anotar un gol (16 años y 361 días). Es también el futbolista más joven en marcar en la historia del clásico Real Madrid-Barcelona (17 años y 105 días).

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Lamine Yamal?

En lo que respecta al actual curso, el atacante lleva disputados 20 partidos hasta el momento con Barcelona, en los que fue titular en 19 de ellos. Lleva marcados 9 goles y realizó 11 asistencias, cifras que reflejan un alto nivel y que es clave en el funcionamiento y resultados del equipo.

En síntesis