Barcelona hizo los deberes y venció sin problemas a Mallorca por la Jornada 23 de LaLiga de España 2025-26. El conjunto culé se impuso por 3-0 con goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal en el Camp Nou y se aseguró terminar en lo más alto de la tabla sin importar el resultado que obtenga Real Madrid.
Barcelona goleó a Mallorca y es líder en LaLiga: todos los goles, incidencias y más
El Barça superó al Bermellón en el Camp Nou por la Jornada 23 del campeonato español. Repasa lo mejor del partido.
FINAAAAAL DEL PARTIDO
Barcelona superó sin problemas por 3-0 a Mallorca y se aseguró terminar en la cima de la tabla esta jornada.
45' ST: Dos minutos de tiempo añadido
El partido se jugará hasta los 92 minutos.
38' ST: GOOOOOOOOOL DE BARCELONA
El juvenil Marc Bernal se desprendió y marcó el 3-0 tras un formidable recorte adentro del área.
35' ST: ¡Joan García evitó el descuento!
Mallorca robó el balón en salida y Antonio Sánchez quedó mano a mano con Joan García, pero el portero de Barcelona ganó el duelo.
27' ST: Barcelona coquetea con el tercer gol
El segundo tanto llenó de confianza al local y acechan el arco de Mallorca en este pasaje del partido.
16' ST: GOOOOOOOOL DE BARCELONA
Lamine Yamal marcó el 2-0 con un preciso remate de zurda desde afuera del área.
12' ST: Leo Román salvó a Mallorca
El portero envió al tiro de esquina un potente remate de Fermin López.
9' ST: PALO DEL BARCELONA
Casadó remató de volea, el balón se desvió en David López y el palo impidió el segundo tanto del Barça.
3' ST: Todo Barcelona pidió penal
Mojica derribó a Lamine Yamal en el área, pero el árbitro del encuentro consideró que la acción no era de pena máxima.
1' ST: Complemento en marcha
Ya se disputa el segundo tiempo del partido.
Estadísticas del primer tiempo
Final del primer tiempo: Barcelona 1-0 Mallorca
El Barça se marcha al descanso con una ventaja mínima.
45'+3' PT: SE LO PERDIÓ LAMINE
Lamine Yamal tuvo una chance inmejorable en la última del primer tiempo, pero increíblemente no le acertó al arco.
45' PT: Tres minutos más de tiempo añadido
El primer tiempo se jugará hasta los 48 minutos.
45' PT: El gol se le niega a Rashford
Marcus se hizo el espacio para rematar de zurda, pero no logró darle dirección y el tiro se fue elevado.
36' PT: Cubarsí se perdió el segundo de Barcelona
El defensa de Barcelona no pudo cabecear con dirección por el segundo palo cuando el portero de Mallorca ya estaba vencido.
29' PT: GOOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA
Robert Lewandowski aprovechó un rebote en el área y definió con mucha frialdad para adelantar al Barça.
26' PT: Muy cerca Rashford
Reaccionó Barcelona de la mano de Marcus Rashford. El británico recortó hacia el medio y buscó sorprender con un remate al segundo palo. No entró por centímetros.
21' PT: Otra vez lo tuvo Mallorca
Virgili enganchó hacia adentro para su pierna derecha, remató al primer palo y Joan García volvió a evitar el primero de la visita.
16' PT: CLARÍSIMA OPORTUNIDAD DESPERDICIADA POR MALLORCA
Muriqi se estiró para empujarla tras un centro rasante, pero no pudo darle de lleno y el balón se marchó apenas desviado.
12' PT: Otra vez lo tuvo Virgili
El extremo de Mallorca le ganó de cabeza a Koundé en el área y logró rematar, pero Joan García estaba bien ubicado y apagó el incendio.
10' PT: SE LO PERDIÓ MALLORCA
Koundé se distrajo en defensa y Virgili intentó encontrar a Muriqi en el área, pero llegó la cobertura defensiva y el balón terminó en tiro de esquina.
1' PT: PARTIDO EN MARCHA
El árbitro hizo sonar su silbato y ya rueda el balón en Camp Nou.
¡Equipos a la cancha!
Los 22 jugadores titulares ya están en el campo para el comienzo del encuentro.
¿Quién será el árbitro del partido?
Alejandro Quintero González será el encargado de impartir justicia en el Camp Nou.
Los jugadores ya calientan en el campo
Los futbolistas de ambos equipos realizan los movimientos precompetitivos antes del silbatazo inicial.
Así llegó Lamine Yamal al estadio
Comunicado oficial de Barcelona en la previa del encuentro
"El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", publicó este sábado a primera hora el club blaugrana.
¿Quién ganó la última vez que se enfrentaron?
Barcelona se impuso por 3-0 en el antecedente más reciente (16/8/2025). El culé salió victorioso con goles de Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres en el Campo de fútbol Son Moix.
Mallorca también tiene alineación confirmada
- Leo Román
- Maffeo
- Jaume
- David López
- Valjent
- Mojica
- Mascarell
- Pablo Torre
- Samu Costa
- Muriqi
- Virgili
Once confirmado: así forma el Barcelona de Hansi Flick
Barcelona, sin Pedri ni Raphinha
El conjunto local no podrá contar con Pedri ni Raphinha para el choque ante Mallorca.
¿A qué hora comienza el partido?
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:15 hs
- Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 11:15 hs
- Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 10:15 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 09:15 hs
BIENVENIDOS A LA TRANSMISIÓN DE BARCELONA VS. MALLORCA
Acompáñanos en la cobertura del partido entre el Barça y el Bermellón por la Jornada 23 de LaLiga de España.