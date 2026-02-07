Barcelona hizo los deberes y venció sin problemas a Mallorca por la Jornada 23 de LaLiga de España 2025-26. El conjunto culé se impuso por 3-0 con goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal en el Camp Nou y se aseguró terminar en lo más alto de la tabla sin importar el resultado que obtenga Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

11:13hs Final de la cobertura Hasta aquí la transmisión de Barcelona vs. Mallorca. Muchas gracias por acompañarnos.

11:12hs FINAAAAAL DEL PARTIDO Barcelona superó sin problemas por 3-0 a Mallorca y se aseguró terminar en la cima de la tabla esta jornada.

11:10hs 45' ST: Dos minutos de tiempo añadido El partido se jugará hasta los 92 minutos.

11:02hs 38' ST: GOOOOOOOOOL DE BARCELONA El juvenil Marc Bernal se desprendió y marcó el 3-0 tras un formidable recorte adentro del área. Tweet placeholder

10:59hs 35' ST: ¡Joan García evitó el descuento! Mallorca robó el balón en salida y Antonio Sánchez quedó mano a mano con Joan García, pero el portero de Barcelona ganó el duelo.

Publicidad

Publicidad

10:51hs 27' ST: Barcelona coquetea con el tercer gol El segundo tanto llenó de confianza al local y acechan el arco de Mallorca en este pasaje del partido.

10:40hs 16' ST: GOOOOOOOOL DE BARCELONA Lamine Yamal marcó el 2-0 con un preciso remate de zurda desde afuera del área. Tweet placeholder

10:37hs 12' ST: Leo Román salvó a Mallorca El portero envió al tiro de esquina un potente remate de Fermin López.

10:33hs 9' ST: PALO DEL BARCELONA Casadó remató de volea, el balón se desvió en David López y el palo impidió el segundo tanto del Barça.

10:28hs 3' ST: Todo Barcelona pidió penal Mojica derribó a Lamine Yamal en el área, pero el árbitro del encuentro consideró que la acción no era de pena máxima. Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

10:25hs 1' ST: Complemento en marcha Ya se disputa el segundo tiempo del partido.

10:22hs Estadísticas del primer tiempo

10:08hs Final del primer tiempo: Barcelona 1-0 Mallorca El Barça se marcha al descanso con una ventaja mínima.

10:07hs 45'+3' PT: SE LO PERDIÓ LAMINE Lamine Yamal tuvo una chance inmejorable en la última del primer tiempo, pero increíblemente no le acertó al arco.

10:04hs 45' PT: Tres minutos más de tiempo añadido El primer tiempo se jugará hasta los 48 minutos.

Publicidad

Publicidad

10:03hs 45' PT: El gol se le niega a Rashford Marcus se hizo el espacio para rematar de zurda, pero no logró darle dirección y el tiro se fue elevado.

09:53hs 36' PT: Cubarsí se perdió el segundo de Barcelona El defensa de Barcelona no pudo cabecear con dirección por el segundo palo cuando el portero de Mallorca ya estaba vencido.

09:47hs 29' PT: GOOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA Robert Lewandowski aprovechó un rebote en el área y definió con mucha frialdad para adelantar al Barça. Tweet placeholder

09:44hs 26' PT: Muy cerca Rashford Reaccionó Barcelona de la mano de Marcus Rashford. El británico recortó hacia el medio y buscó sorprender con un remate al segundo palo. No entró por centímetros.

09:39hs 21' PT: Otra vez lo tuvo Mallorca Virgili enganchó hacia adentro para su pierna derecha, remató al primer palo y Joan García volvió a evitar el primero de la visita.

Publicidad

Publicidad

09:35hs 16' PT: CLARÍSIMA OPORTUNIDAD DESPERDICIADA POR MALLORCA Muriqi se estiró para empujarla tras un centro rasante, pero no pudo darle de lleno y el balón se marchó apenas desviado.

09:30hs 12' PT: Otra vez lo tuvo Virgili El extremo de Mallorca le ganó de cabeza a Koundé en el área y logró rematar, pero Joan García estaba bien ubicado y apagó el incendio.

09:29hs 10' PT: SE LO PERDIÓ MALLORCA Koundé se distrajo en defensa y Virgili intentó encontrar a Muriqi en el área, pero llegó la cobertura defensiva y el balón terminó en tiro de esquina.

09:19hs 1' PT: PARTIDO EN MARCHA El árbitro hizo sonar su silbato y ya rueda el balón en Camp Nou.

09:14hs ¡Equipos a la cancha! Los 22 jugadores titulares ya están en el campo para el comienzo del encuentro.

Publicidad

Publicidad

09:10hs ¿Quién será el árbitro del partido? Alejandro Quintero González será el encargado de impartir justicia en el Camp Nou.

08:55hs Los jugadores ya calientan en el campo Los futbolistas de ambos equipos realizan los movimientos precompetitivos antes del silbatazo inicial.

08:50hs Así llegó Lamine Yamal al estadio Tweet placeholder

08:40hs Comunicado oficial de Barcelona en la previa del encuentro "El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", publicó este sábado a primera hora el club blaugrana.

08:35hs ¿Quién ganó la última vez que se enfrentaron? Barcelona se impuso por 3-0 en el antecedente más reciente (16/8/2025). El culé salió victorioso con goles de Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres en el Campo de fútbol Son Moix.

Publicidad

Publicidad

08:10hs Mallorca también tiene alineación confirmada Leo Román

Maffeo

Jaume

David López

Valjent

Mojica

Mascarell

Pablo Torre

Samu Costa

Muriqi

Virgili Tweet placeholder

08:06hs Once confirmado: así forma el Barcelona de Hansi Flick Tweet placeholder

08:03hs Barcelona, sin Pedri ni Raphinha El conjunto local no podrá contar con Pedri ni Raphinha para el choque ante Mallorca. undefined

07:46hs ¿A qué hora comienza el partido? Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay : 12:15 hs

: 12:15 hs Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 11:15 hs

11:15 hs Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 10:15 hs

10:15 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 09:15 hs

07:42hs BIENVENIDOS A LA TRANSMISIÓN DE BARCELONA VS. MALLORCA Acompáñanos en la cobertura del partido entre el Barça y el Bermellón por la Jornada 23 de LaLiga de España.

Publicidad

Publicidad