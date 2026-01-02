Cagliari y AC Milan protagonizarán el único partido del día en la Serie A. Luego de los festejos de año nuevo, el conjunto en el que se desempeña Santiago Giménez vuelve al ruedo desde las 13:45 hs (CDMX) para visitar Arena Cerdeña en el marco de la apertura de la Jornada 18 de la temporada 2025-26 del campeonato italiano.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri marcha segundo en la tabla de posiciones, a un punto del líder, Inter de Milán. Con un empate igualará la línea de su rival en lo más alto, mientras que un triunfo los colocará como líderes provisorios a la espera de que los Nerazzurri disputen su encuentro ante Bolonia.

Los dos equipos llegan a este cotejo de Serie A con la confianza alta luego de sus respectivas victorias. Cagliari se impuso por 2-1 ante Torini en su última presentación, mientras que Milan viene de golear a Hellas Verona por 3-0 en San Siro sin Giménez, quien tampoco disputará este partido.

Probable alineación de Cagliari

Caprile

Zappa

Deiola

Luperto

Palestra

Adopo

Prati

Mazzitelli

Idrissi

Gaetano

Kilicsoy

Rafael Leao y Nadir Zortea luchan por un balón en AC Milan vs. Cagliari (Getty Images)

Probable alineación de Milan

Maignan

Tomori

De Winter

Pavlovic

Saalemaeker

Fofana

Modric

Rabiot

Bartesaghi

Pulisic

Leao