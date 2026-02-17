Al igual que en temporadas anteriores, el Real Betis presentó una camiseta especial para esta campaña, combinando diseño y conciencia ambiental. La gran novedad de este año es que se trata de la primera camiseta hecha con naranjas, un desarrollo realizado junto a Hummel dentro de la plataforma Forever Green, vinculada a los proyectos de sostenibilidad del club verdiblanco. El lanzamiento se realizó en la Plaza de Doña Elvira de Sevilla, con el objetivo de destacar la importancia de los naranjos en la ciudad y el valor de los espacios verdes en la vida urbana.

El club estrenará la equipación el próximo sábado 21 de febrero, en la jornada 25 de LaLiga, cuando enfrente al Rayo Vallecano. Además de celebrar la tradición local, la camiseta busca concientizar sobre cómo los árboles contribuyen a refrescar la ciudad, ofrecer sombra, mejorar la calidad del aire y manejar el exceso de agua de lluvia. Para el Betis, este tipo de proyectos refuerza su conexión con Sevilla y su patrimonio natural.

El diseño tiene detalles pensados hasta en los más pequeños: los dorsales están perforados imitando la textura de la piel de naranja, y la camiseta incorpora tecnología scratch and sniff, con tinta 100% libre de químicos que libera aroma a azahar al rozarla. La idea es que el mensaje sobre la importancia del medio ambiente no solo se vea, sino que también se pueda percibir con los sentidos.

La acción destaca la relevancia de los naranjos en Sevilla. Estos árboles no solo son un símbolo de la ciudad, sino que ayudan a reducir la temperatura en las calles, ofrecen refugio climático y actúan como un sistema natural de drenaje. Con esta camiseta, el club busca transmitir que la preservación del patrimonio natural no es solo un tema estético, sino un elemento clave para la calidad de vida en la ciudad.

Cada año, Forever Green, la fundación del Betis, lanza una camiseta temática que combina creatividad, innovación y un mensaje ambiental. La del 2026 se suma a esa tradición, mostrando que un club de futbol puede aprovechar sus plataformas para educar y concienciar a sus aficionados sobre el cuidado del planeta, mientras mantiene su identidad y vínculo con la ciudad.

A continuación, te dejamos algunas imágenes y videos exclusivos de como se llevó a cabo la fabricación de la camiseta que presentó la institución española en las últimas horas.

Imágenes de la fabricación

La nueva camiseta de Betis (Real Betis)

Camiseta de portero (Real Betis)

Camiseta inspirada en naranjas del Betis (Real Betis)

Presentación de la camiseta del Betis

