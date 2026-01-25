Arsenal y Manchester United se enfrentan este domingo 25 de enero en el gran partido del fin de semana de la Premier League. El Emirates Stadium es el escenario del duelo entre dos de los históricos del futbol inglés y el encuentro comienza a las 10:30hs (CDMX).

Por el lado del local, el Arsenal es el líder de la Premier League con 50 puntos en 22 partidos. Los Gunners vienen de empatar 0-0 con Nottingham Forest y acumulan una racha de 12 juegos sin perder. Manchester City ganó y se acercó a 4 unidades, pero el conjunto de Mikel Arteta tiene la oportunidad de volver a estirar la ventaja.

Con respecto a la visita, Manchester United viene de ganarle por 2-0 al Manchester City en el derby de la ciudad. Rubem Amorim ya no está más en los Reds y es Michael Carrick quien conduce al equipo y, además, el ex jugador ya sabe lo que es derrotar a Mikel Arteta.

La probable alineación de Arsenal

David Raya

Ben White

William Saliba

Gabriel Magalhães

Jurriën Timber

Declan Rice

Martín Zubimendi

Martin Ødegaard

Bukayo Saka

Leandro Trossard

Gabriel Jesús

La probable alineación de Manchester United

Senne Lammens

Diogo Dalot

Harry Maguire

Lisandro Martínez

Luke Shaw

Casemiro

Kobbie Mainoo

Bruno Fernandes

Amad Diallo

Patrick Dorgu

Bryan Mbeumo