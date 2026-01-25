Arsenal y Manchester United se enfrentan este domingo 25 de enero en el gran partido del fin de semana de la Premier League. El Emirates Stadium es el escenario del duelo entre dos de los históricos del futbol inglés y el encuentro comienza a las 10:30hs (CDMX).
Por el lado del local, el Arsenal es el líder de la Premier League con 50 puntos en 22 partidos. Los Gunners vienen de empatar 0-0 con Nottingham Forest y acumulan una racha de 12 juegos sin perder. Manchester City ganó y se acercó a 4 unidades, pero el conjunto de Mikel Arteta tiene la oportunidad de volver a estirar la ventaja.
Con respecto a la visita, Manchester United viene de ganarle por 2-0 al Manchester City en el derby de la ciudad. Rubem Amorim ya no está más en los Reds y es Michael Carrick quien conduce al equipo y, además, el ex jugador ya sabe lo que es derrotar a Mikel Arteta.
La probable alineación de Arsenal
- David Raya
- Ben White
- William Saliba
- Gabriel Magalhães
- Jurriën Timber
- Declan Rice
- Martín Zubimendi
- Martin Ødegaard
- Bukayo Saka
- Leandro Trossard
- Gabriel Jesús
La probable alineación de Manchester United
- Senne Lammens
- Diogo Dalot
- Harry Maguire
- Lisandro Martínez
- Luke Shaw
- Casemiro
- Kobbie Mainoo
- Bruno Fernandes
- Amad Diallo
- Patrick Dorgu
- Bryan Mbeumo
