¿Juega Karim Benzema? Las alineaciones de Al-Okhdood vs. Al-Hilal por la Liga de Arabia Saudita

La Liga de Arabia Saudita se incendió con el movimiento de Karim Benzema a Al-Hilal. El ganador del Balón de Oro 2022 era la figura de Ittihad FC, pero una irrisoria oferta de renovación lo impulsó a forzar su salida del club y recaló en el líder de la Saudi Pro League.

Esto, además, desencadenó en la negativa de Cristiano Ronaldo de volver a jugar con Al-Nassr. Tanto el equipo de CR7 como Al-Hilal son financiados por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, motivo por el cual el portugués se enojó, alegando que un movimiento como el de Benzema tiene un tinte de favoritismo hacia el conjunto azulado.

A pesar de que Benzema acaba de llegar a Al-Hilal, la estrella francesa es la gran sorpresa entre los titulares para el choque de este lunes contra Al-Okhdood por la Jornada 20 de la Liga de Arabia Saudita.

Con Benzema: la alineación de Al-Hilal

Bono

Theo Hernández

Lajami

Koulibaly

Hamad

Rúben Neves

Milinković-Savić

Nasser

Salem

Malcom

Benzema

La alineación de Al-Okhdood

Samuel

Abu Abd

Hawsawi

Gul

Günter

Faquihi

Ince

Neyou

Pedroza

Narey

Al Lazam