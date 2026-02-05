¿Juega Karim Benzema? Las alineaciones de Al-Okhdood vs. Al-Hilal por la Liga de Arabia Saudita

La Liga de Arabia Saudita se incendió con el movimiento de Karim Benzema a Al-Hilal. El ganador del Balón de Oro 2022 era la figura de Ittihad FC, pero una irrisoria oferta de renovación lo impulsó a forzar su salida del club y recaló en el líder de la Saudi Pro League.
Esto, además, desencadenó en la negativa de Cristiano Ronaldo de volver a jugar con Al-Nassr. Tanto el equipo de CR7 como Al-Hilal son financiados por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, motivo por el cual el portugués se enojó, alegando que un movimiento como el de Benzema tiene un tinte de favoritismo hacia el conjunto azulado.
A pesar de que Benzema acaba de llegar a Al-Hilal, la estrella francesa es la gran sorpresa entre los titulares para el choque de este lunes contra Al-Okhdood por la Jornada 20 de la Liga de Arabia Saudita.
Con Benzema: la alineación de Al-Hilal
- Bono
- Theo Hernández
- Lajami
- Koulibaly
- Hamad
- Rúben Neves
- Milinković-Savić
- Nasser
- Salem
- Malcom
- Benzema
La alineación de Al-Okhdood
- Samuel
- Abu Abd
- Hawsawi
- Gul
- Günter
- Faquihi
- Ince
- Neyou
- Pedroza
- Narey
- Al Lazam
ver también
Mientras pagó 42 millones por Lucas Paquetá, el plan de Flamengo para romper el mercado con Vinícius Jr.