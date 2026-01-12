Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Sigue EN VIVO y GRATIS Al-Hilal vs. Al-Nassr por la jornada 14 de la Saudi Pro League 2025-26

No te pierdas el partido entre Al-Hilal y Al-Nassr por la jornada 14 de la Saudi Pro League, donde podras seguir el minuto a minuto en vivo. Ambos equipos buscan sumar puntos clave en la pelea por la cima del torneo.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se juega todo ante Al-Hilal.
© Getty ImagesEl Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se juega todo ante Al-Hilal.

Desde las 11:30 hs de la CDMX, Al Hilal recibe a Al-Nassr por la jornada 14 de la Saudi Pro League en un partido clave por el liderato del torneo. El equipo local llega con 35 puntos y buscará aprovechar la condición de local para mantenerse en la cima, mientras que los visitantes, encabezados por Cristiano Ronaldo, intentarán recuperarse tras perder los últimos dos encuentros que los dejaron con 31 puntos y fuera del primer lugar.

El duelo promete ser muy intenso, ya que una victoria de Al Hilal le permitiría alejarse más en la punta de la tabla, mientras que si Al-Nassr consigue el triunfo, se metería de lleno en la pelea por el campeonato y pondría presión directa sobre los líderes.

Publicidad

Al-Nassr tiene equipo confirmado

Los 11 elegidos por Jorge Jesús:

Tweet placeholder

Los titulares de Al-Hilal

El líder tiene equipo confirmado

https://twitter.com/Alhilal_EN/status/2010747400034591126/photo/1

Al-Nassr ya palpita el encuentro

Falta cada vez menos para un duelo clave en la Saudi Pro League

Tweet placeholder

Al-Nassr necesita 3 puntos claves

El equipo de Cristiano Ronaldo sigue en la pelea por el título y si gana se pondrá a solo uno de su rival de hoy.

TODO LISTO PARA UN DUELO CLAVE EN LA SAUDI PRO LEAGUE

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Al-Hilal y Al-Nassr por la Saudi Pro League.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Juega Cristiano? Las alineaciones de Al-Hilal vs. Al-Nassr
Futbol Internacional

¿Juega Cristiano? Las alineaciones de Al-Hilal vs. Al-Nassr

Cristiano Ronaldo metió un gol con Al-Nassr vs. Al-Qadisiya
Futbol Internacional

Cristiano Ronaldo metió un gol con Al-Nassr vs. Al-Qadisiya

La reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones
Futbol Internacional

La reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones

La contundente respuesta de Álvaro Fidalgo a Tigres tras la oferta
Liga MX

La contundente respuesta de Álvaro Fidalgo a Tigres tras la oferta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo