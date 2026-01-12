Sigue EN VIVO y GRATIS Al-Hilal vs. Al-Nassr por la jornada 14 de la Saudi Pro League 2025-26

Desde las 11:30 hs de la CDMX, Al Hilal recibe a Al-Nassr por la jornada 14 de la Saudi Pro League en un partido clave por el liderato del torneo. El equipo local llega con 35 puntos y buscará aprovechar la condición de local para mantenerse en la cima, mientras que los visitantes, encabezados por Cristiano Ronaldo, intentarán recuperarse tras perder los últimos dos encuentros que los dejaron con 31 puntos y fuera del primer lugar.

El duelo promete ser muy intenso, ya que una victoria de Al Hilal le permitiría alejarse más en la punta de la tabla, mientras que si Al-Nassr consigue el triunfo, se metería de lleno en la pelea por el campeonato y pondría presión directa sobre los líderes.