¿Por qué no juega Cole Palmer en Tottenham vs. Chelsea por la Premier League 2025-26?

Tottenham Hotspur y Chelsea cierran la jornada del sábado de Premier League con una nueva edición del derby de Londres. El local busca un triunfo para acercarse al líder, Arsenal; mientras que los Blues necesitan retomar la senda de la victoria para volver a puestos de clasificación a copas internacionales.

Publicidad

Publicidad

No obstante, Enzo Maresca no podrá contar con su principal figura en este atractivo duelo que comenzará a las 11:30 hs (CDMX). Estamos hablando de Cole Palmer, el ’10’ del equipo y ganador del premio a mejor jugador del torneo en el reciente Mundial de Clubes de la FIFA 2025 que tuvo a Chelsea como sorpresivo campeón.

ver también ¿Messi o Cristiano? Cole Palmer eligió al mejor jugador de la historia: “Es el GOAT”

¿Por qué no juega Cole Palmer?

La razón por la cual Cole Palmer no está a disposición para el derby entre Tottenham y Chelsea es una lesión en la ingle que lo ha perseguido en este inicio de temporada. El mediocampista británico presentó este problema en el comienzo del curso, pero se agravó al disputar encuentros con molestias.

De momento no necesita cirugía, pero en Chelsea tomaron la decisión de no contar con él para que se recupere al 100%. La información que llega desde Inglaterra es que regresaría a los terrenos de juego a fines de noviembre o principios de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Palmer se perdió los últimos ocho partidos de los Blues y sin él tuvieron un saldo de seis victorias y dos derrotas. Sus últimos minutos fueron ante Manchester United el pasado 20 de septiembre, cotejo en el que tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo justamente por las molestias en la ingle.

Cole Palmer fue sustituido en el primer tiempo de Manchester United vs. Chelsea (GETTY IMAGES)

En síntesis

Cole Palmer , principal figura del Chelsea , se pierde el derby de Londres por una lesión en la ingle .

, principal figura del , se pierde el derby de Londres por una . El partido Tottenham Hotspur contra Chelsea cierra la jornada sabatina de la Premier League .

contra cierra la jornada sabatina de la . La última aparición de Cole Palmer fue el 20 de septiembre contra Manchester United, siendo reemplazado en el primer tiempo.

Publicidad