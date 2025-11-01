Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Por qué no juega Cole Palmer en Tottenham vs. Chelsea por la Premier League 2025-26?

Los Spurs reciben a los Blues en un nuevo derby de Londres, pero Enzo Maresca no podrá contar con su jugador más peligroso en ataque. Conoce el motivo.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Cole Palmer es baja en Chelsea
© GETTY IMAGESCole Palmer es baja en Chelsea

Tottenham Hotspur y Chelsea cierran la jornada del sábado de Premier League con una nueva edición del derby de Londres. El local busca un triunfo para acercarse al líder, Arsenal; mientras que los Blues necesitan retomar la senda de la victoria para volver a puestos de clasificación a copas internacionales.

Publicidad

No obstante, Enzo Maresca no podrá contar con su principal figura en este atractivo duelo que comenzará a las 11:30 hs (CDMX). Estamos hablando de Cole Palmer, el ’10’ del equipo y ganador del premio a mejor jugador del torneo en el reciente Mundial de Clubes de la FIFA 2025 que tuvo a Chelsea como sorpresivo campeón.

¿Messi o Cristiano? Cole Palmer eligió al mejor jugador de la historia: “Es el GOAT”

ver también

¿Messi o Cristiano? Cole Palmer eligió al mejor jugador de la historia: “Es el GOAT”

¿Por qué no juega Cole Palmer?

La razón por la cual Cole Palmer no está a disposición para el derby entre Tottenham y Chelsea es una lesión en la ingle que lo ha perseguido en este inicio de temporada. El mediocampista británico presentó este problema en el comienzo del curso, pero se agravó al disputar encuentros con molestias.

De momento no necesita cirugía, pero en Chelsea tomaron la decisión de no contar con él para que se recupere al 100%. La información que llega desde Inglaterra es que regresaría a los terrenos de juego a fines de noviembre o principios de diciembre.

Publicidad

Palmer se perdió los últimos ocho partidos de los Blues y sin él tuvieron un saldo de seis victorias y dos derrotas. Sus últimos minutos fueron ante Manchester United el pasado 20 de septiembre, cotejo en el que tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo justamente por las molestias en la ingle.

Cole Palmer fue sustituido en el primer tiempo de Manchester United vs. Chelsea (GETTY IMAGES)

Cole Palmer fue sustituido en el primer tiempo de Manchester United vs. Chelsea (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Cole Palmer, principal figura del Chelsea, se pierde el derby de Londres por una lesión en la ingle.
  • El partido Tottenham Hotspur contra Chelsea cierra la jornada sabatina de la Premier League.
  • La última aparición de Cole Palmer fue el 20 de septiembre contra Manchester United, siendo reemplazado en el primer tiempo.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Chelsea?
UEFA

¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Chelsea?

Las alineaciones de Tottenham vs. Chelsea por la Premier League
UEFA

Las alineaciones de Tottenham vs. Chelsea por la Premier League

La crisis futbolística de Liverpool no tiene fondo: ¿efecto Luis Díaz?
Futbol Internacional

La crisis futbolística de Liverpool no tiene fondo: ¿efecto Luis Díaz?

¿A qué hora se corre el Gran Premio de Brasil 2025 de la F1?
FÓRMULA 1

¿A qué hora se corre el Gran Premio de Brasil 2025 de la F1?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo