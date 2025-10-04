Es tendencia:
Las alineaciones de Chelsea vs. Liverpool por la Jornada 7 de la Premier League 2025-26

Chelsea y Liverpool se enfrentan este sábado en Stamford Bridge. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Chelsea y Liverpool se enfrentan en la Premier League
Este sábado 4 de octubre se disputan cuatro partidos de la Jornada 7 de la Premier League. El más importante y atractivo es el que tiene como protagonistas al Chelsea y al Liverpool, que se enfrentan a partir de las 10:30hs (CDMX) en Stamford Bridge.

Por el lado del local, el Chelsea viene de perder por 3-1 con el Brighton el fin de semana pasado y acumula una racha de dos derrotas consecutivas en la Premier League si se le suma la caída con el Manchester United. Los Blues están lejos del Liverpool, el líder de la tabla, y necesitan ganar para luchar por el título.

Con respecto a la visita, el Liverpool perdió por 2-1 con el Crystal Palace y fue la primera caída del equipo de Arne Slot en la Premier League. Los Reds venían con 100% de efectividad y buscarán recuperarse este sábado al visitar Stamford Bridge.

La probable alineación de Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Trevoh Chalobah
  • Badiashile
  • Marc Cucurella
  • Enzo Fernández
  • Moisés Caicedo
  • Facundo Buonanotte
  • Pedro Neto
  • Alejandro Garnacho
  • Joao Pedro
La probable alineación de Liverpool

  • Giorgi Mamardashvili
  • Dominik Szoboszlai
  • Ibrahima Konaté
  • Virgil van Dijk
  • Andrew Robertson
  • Alexis Mac Allister
  • Ryan Gravenberch
  • Florian Wirtz
  • Mohamed Salah
  • Cody Gakpo
  • Alexander Isak
