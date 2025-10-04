Las alineaciones de Chelsea vs. Liverpool por la Jornada 7 de la Premier League 2025-26

Este sábado 4 de octubre se disputan cuatro partidos de la Jornada 7 de la Premier League. El más importante y atractivo es el que tiene como protagonistas al Chelsea y al Liverpool, que se enfrentan a partir de las 10:30hs (CDMX) en Stamford Bridge.

Por el lado del local, el Chelsea viene de perder por 3-1 con el Brighton el fin de semana pasado y acumula una racha de dos derrotas consecutivas en la Premier League si se le suma la caída con el Manchester United. Los Blues están lejos del Liverpool, el líder de la tabla, y necesitan ganar para luchar por el título.

Con respecto a la visita, el Liverpool perdió por 2-1 con el Crystal Palace y fue la primera caída del equipo de Arne Slot en la Premier League. Los Reds venían con 100% de efectividad y buscarán recuperarse este sábado al visitar Stamford Bridge.

La probable alineación de Chelsea

Robert Sánchez

Malo Gusto

Trevoh Chalobah

Badiashile

Marc Cucurella

Enzo Fernández

Moisés Caicedo

Facundo Buonanotte

Pedro Neto

Alejandro Garnacho

Joao Pedro

La probable alineación de Liverpool