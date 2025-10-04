¿Por qué no juega Florian Wirtz en Chelsea vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?

Chelsea y Liverpool se enfrentan este sábado 4 de octubre en el partido más atractivo del fin de semana. Ambos equipos se cruzan por la Jornada 7 de la Premier League, en un juego que inicia a las 10:30hs (CDMX) y se lleva a cabo en Stamford Bridge.

El Liverpool es el líder de la Premier League, pero viene de perder su invicto luego de caer por 2-1 con Crystal Palace en la jornada pasada. Por esta razón, el equipo de Arne Slot se quiere recuperar ante el Chelsea y el entrenador neerlandés tomó una decisión importante: Florian Wirtz no es titular.

El futbolista alemán no ha rendido como se lo esperaba en este comienzo de temporada. Por esta razón, y ante este partido clave, Arne Slot decidió dejar a Florian Wirtz de suplente. Al menos esa sería la explicación porque no trascendió ninguna información acerca de una posible molestia o lesión.

El Liverpool pagó más de 120 millones de euros por Florian Wirtz y el jugador alemán todavía no ha podido convertir su primer gol con el equipo de la Premier League. El ex Bayer Leverkusen había sido titular en 8 de los 9 partidos disputados con el club.

Sin embargo, debido a su bajo rendimiento, Arne Slot lo dejó como suplente frente al Chelsea. Habrá que ver cómo funciona el Liverpool sin el alemán, pero de todos modos seguramente Florian Wirtz sumará minutos en la segunda mitad del partido.

La alineación de Liverpool ante Chelsea