¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Chelsea por la Premier League 2025-26?

Este sábado 1 de noviembre se enfrentan Tottenham y Chelsea en uno de los grandes partidos del fin de semana. Ambos equipos tienen una rivalidad importante y este encuentro comienza a partir de las 11:30hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Tottenham Stadium.

Tanto el Tottenham como el Chelsea están ubicados en los primeros puestos, pero ambos necesitan ganar para no perderle pisada al Arsenal, que es el líder en solitario de la Premier League. Por el lado del local, la noticia más negativa es la ausencia de Cristian Romero, su capitán.

En realidad, el defensa argentino está ausente en la alineación titular pero no de la convocatoria. Cristian Romero sufrió una lesión muscular en su aductor que lo hizo perderse algunos partidos y es justamente este sábado cuando ya logró recuperarse para volver a sumar minutos.

Por esta razón, el entrenador Thomas Frank prefiere no arriesgar a su capitán y colocarlo de entrada pese a la importancia del partido frente al Chelsea. Lo más probable es que Cuti Romero regrese a la alineación titular el próximo martes en el juego por la Champions League ante Copenhague.

La alineación de Tottenham ante Chelsea