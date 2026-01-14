La crisis del Real Madrid continúa profundizándose. La Casa Blanca perdió por 3-2 este miércoles ante el Albacete y quedó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final. Tras la caída el pasado domingo contra Barcelona en la final de la Supercopa de España, los aficionados están muy molestos con el presente Merengue y eligieron a un apuntado al que cargarle la responsabilidad de este duro presente.

Las redes sociales se llenaron de comentarios contra Florentino Pérez, presidente del club. Luego de perder con el Barcelona, el dirigente decidió despedir a Xabi Alonso de su cargo de entrenador y darle la responsabilidad a Álvaro Arbeloa, quien no pudo ordenar la casa en pocos días de trabajo. En ese contexto, para los seguidores del club está claro que Floren debe asumir la responsabilidad de todo lo que está sucediendo puertas adentro y que se traduce hacia afuera.

Lo que se pudo leer en reiteradas ocasiones es una crítica que defiende a Alonso, exonerándolo de culpas y dejando caer todo sobre los futbolistas. En conjunto, ninguno se libra de los reproches, los cuales van direccionados a que Florentino les da un privilegio superior al que les corresponde, sin importar si eso conlleva a la destitución de un entrenador.

Los duros comentarios que recibió Florentino Pérez en redes sociales

