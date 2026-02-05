Mientras pagó 42 millones por Lucas Paquetá, el plan de Flamengo para romper el mercado con Vinícius Jr.

Flamengo se ha consolidado como el club más poderoso económicamente del fútbol sudamericano, y eso se refleja en su ambición por fichar futbolistas de renombre. La institución carioca no escatima esfuerzos ni recursos para reforzar un plantel que busca dominar no solo en Brasil, sino también en el continente.

En este mercado de pases, Flamengo dio un golpe importante al repatriar a Lucas Paquetá, quien se encontraba jugando en la Premier League. El club no dudó en invertir 42 millones de dólares para traer de vuelta a una de sus figuras formadas en la cantera, demostrando que el dinero no es un impedimento cuando se trata de talento histórico del equipo.

Pero la intención del Flamengo no se detiene allí. En las últimas horas, comenzó a surgir con fuerza la posibilidad de repatriar a Vinícius Jr., actual jugador del Real Madrid que todavía no renovó su contrato y que también es buscado por clubes de Arabia Saudita.

José Boto, dirigente del club, hizo comentarios que llamaron la atención y que rápidamente generaron titulares. En tono de broma, comentó: “Ahora, lo que sigue es hablar de Vinícius Júnior. ¿Cuándo termina su contrato, presidente? No necesitamos pagar nada a Real Madrid”. Sin embargo, entre líneas, su mensaje estaba dirigido a Thássilo Soares, representante de Paquetá y de Vinícius, abriendo la puerta a negociaciones serias.

Más adelante, Boto volvió a tocar el tema en Globoesporte, esta vez con un tono más formal y estratégico: “Su contrato está a punto de terminar. Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de él que de nosotros, y la puerta siempre la tendrá abierta”. Las palabras reflejan la ambición del Flamengo y su planificación para atraer talento mundial.

La oferta que tiene Vini desde Arabia

En las últimas semanas también se habló sobre la posible llegada del crack brasileño a la Saudi Pro League, donde ya hay varias estrellas. La idea es convencerlo con un contrato muy importante que ronda el billón de dólares si firma por las próximas 5 temporadas.

