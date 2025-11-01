En estos momentos se está llevando a cabo el Real Madrid contra Valencia, donde el conjunto merengue ya gana 3-0 al medio tiempo. Sin embargo, la polémica entre Vinícius Junior y Xabi Alonso revivió, luego del penal que falló el brasileño antes de que Jude Bellingham colgara el tercer tanto y es que la reacción que tuvo el DT llamó la atención.

Cabe mencionar que la semana pasada, el estratega decidió cambiar a Vini en pleno Clásico ante el Barcelona, para darle entrada a Rodrygo. Pero fue ahí donde Jr. se molestó e hizo tremendo berrinche, por lo que después tuvo que salir a pedir disculpas por lo sucedido, el tema aquí fue que no era precisamente el técnico a quien pidió perdón.

Ante los rumores de una posible molestia de ambos, fue precisamente el comunicado que lanzó el jugador del equipo blanco donde omitió a su entrenador, lo que hizo pensar que en realidad había una relación rota entre los dos y que seguramente ya no sería renovado con el conjunto merengue ante estas diferencias.

Xabi Alonso en el error de Vini Jr.

Y es que ahora justo cuando ya tenían la victoria del 2-0 se marcó la pena máxima a favor del Madrid, por lo que Vini lo cobró, pero erró y de inmediato sacaron las imágenes de Xabi en donde claramente se nota su molestia y cómo su expresión mostró un descontento que trató de disimular, pero fue demasiado notorio.

La respuesta a esto fue que justamente en la siguiente jugada donde cae el gol de Jude se muestra mucho más efusivo y festejando que se pudo concretar. Mientras, en redes sociales los aficionados madridistas ya andan haciendo conjeturas ante la reacción que tuvo Xabi a la falla de Vini, aunque falta ver lo que diga en conferencia de prensa al término del partido.

