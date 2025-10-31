Xabi Alonso rompió el silencio luego del enojo y las disculpas de Vinícius Jr en Real Madrid

Real Madrid se prepara para recibir este sábado en el Santiago Bernabéu al Valencia por una nueva jornada de LaLiga. Después de la victoria por 2-1 en el Clásico, el conjunto blanco quiere mantener su racha de triunfos para continuar como líder de la tabla.

Por otro lado, en la previa al duelo con el Valencia, todavía se ha estado hablando acerca del enojo de Vinícius Jr con Xabi Alonso por ser sustituido en la segunda mitad del Clásico. Además, unos días después, el brasileño emitió un comunicado pidiéndole disculpas a sus compañeros, al club y a la afición, pero en ningún momento mencionó al entrenador.

En relación a esta cuestión, la prensa le consultó a Xabi Alonso sobre el enojo de Vinícius y el comunicado del delantero: “El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinícius estuvo impecable. Habló con sinceridad y estuvo muy bien. Para mí, el tema queda zanjado“.

Xabi Alonso y Vinícius Jr en Real Madrid (Getty Images)

“Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Vini demostró su honestidad, habló desde el corazón. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición y al club y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema. Ya estamos pensando en lo que viene”, agregó el técnico de Real Madrid, quien aseguró que Vínicius Jr no recibirá ningún castigo por lo sucedido.

El comunicado de Vinícius Jr

Después de ser sustituido en el minuto 72 del partido ante Barcelona, Vinícius Jr tuvo una reacción desmedida y que se vio en todas las cámaras. Por eso, unos días después, pidió disculpas públicamente en un comunicado: “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico“.

“Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, concluyó el delantero brasileño.

