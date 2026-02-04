No lo olvidará jamás: el día que Luis Díaz fue “humillado” por un niño de 9 años

La carrera de Luis Díaz marcha mejor que nunca. El colombiano parece haber encontrado su lugar en el mundo con Bayern Múnich y está brillando mucho más de lo que se podía imaginar luego de haber vivido excelentes días en Liverpool. Sin embargo, hay un recuerdo que perseguirá por siempre a Lucho y es el de haber sido “humillado” por un niño de apenas 9 años.

En las últimas horas se volvió a viralizar un video que en su momento ya había dado la vuelta al mundo y que tiene al colombiano como protagonista directo. En un entrenamiento del primer equipo de Liverpool, se decidió vivir un momento especial con la categoría Sub-9 de los Reds.

Luis Díaz no pudo vencer a un niño de 9 años: ¿Real o falso?

Ese día, quien se llevó todas las miradas fue el portero de los pequeños, que volaba de poste a poste como algunos de sus mejores ídolos. Lucho lo sufrió porque, por más que lo exigió, el niño respondió de una manera sobresaliente a los remates de un profesional y le tapó la boca a más de uno.

En el video en cuestión se puede observar cómo Díaz prueba ambos remates, al poste izquierdo y derecho del portero, pero en ambos el final fue el mismo: paradas espectaculares que dejaron a la estrella sin palabras. La particularidad de este video y lo que más discusión genera es su veracidad. Aunque miles de personas sostienen que es editado y tiene toda la pinta de serlo, lo cierto es que nunca fue confirmado de manera oficial y la duda quedó instalada.

Ahora, Lucho brilla en el Bayern y pelea todos los frentes, al punto de estar muy cerca de conquistar la Bundesliga y con posibilidades muy serias de ser candidato en la UEFA Champions League. Las sociedades que formó con Harry Kane y Michael Olise transformaron a los bávaros en esa máquina teutona que no suele presentar falencias. Se acerca un momento culminante en la temporada y toda la atención estará en ver si Díaz puede terminar de rematar todo lo bueno que construyó hasta el momento.

En cuanto a números fríos, las estadísticas señalan que el colombiano tiene un saldo más que positivo con 15 goles y 12 asistencias en 29 partidos desde su llegada a mediados del año pasado. Esto no hace más que reforzar el acierto que significó su contratación para reforzar una zona del campo en la que los alemanes presentaban urgencia por dar un salto de calidad.

