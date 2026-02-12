¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26?

Este jueves comienza la segunda semifinal de la Copa del Rey. Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el Cívitas Metropolitano con la misión de comenzar con el pie derecho una serie que busca encontrar un nuevo finalista de la competencia doméstica. La noticia del día es que el conjunto Culé no contará con Robert Lewandowski en el XI inicialista.

El motivo por el que Robert Lewandowski no juega en Barcelona vs. Atlético de Madrid

El polaco es una garantía frente a la portería rival, pero para este encuentro, el entrenador Hansi Flick decidió utilizar a su otra figura en el frente de ataque, Ferrán Torres. La decisión está argumentado desde un punto de vista técnico y táctico, ya que el alemán entiende que su equipo necesita la velocidad del español y no la precisión y estrategia del goleador.

Robert acumula 13 goles y tres asistencias en 28 encuentros en la presente campaña entre todas las competencias. A pesar de estar en la recta final de su carrera, mantiene una influencia destacada dentro del campo de juego y más sobre un equipo que genera tantas ocasiones de gol. Sin embargo, para Flick es fundamental contar con explosividad y rapidez en los metros finales.

Lewandowski estará en la banca de sustitutos, esperando su oportunidad para cuando Flick lo crea necesario. Sin embargo, esta decisión no es definitoria, ya que ambos intercambian el puesto y alternan titularidad y suplencia, sin terminar de confirmar un centrodelantero con constancia a lo largo de la temporada.

En síntesis