Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan hoy en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26, con el pitazo inicial programado para las 14:00 hs de la CDMX en el Metropolitano. Los culés llegan en gran momento y con posibilidades de ganar todas las competencias.
La transmisión del partido será GRATIS y EN VIVO a través de Sky Sports, con cobertura completa minuto a minuto para no perderte ninguna acción, gol o jugada destacada. La vuelta será el 3 de marzo en el Camp Nou, por lo que el resultado de hoy será clave para definir quién llega con ventaja a la revancha.