Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Atlético Madrid vs. Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

Se disputan los primeros 45 minutos entre Atlético Madrid y Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

Joan García falló, la pelota le pasó por debajo de los pies y se le metió en su propia puerta. 1-0 gana el equipo local.

Julián Álvarez tuvo todo para anotar el 3-0 pero Kounde se la sacó en la línea. Sigue la sequía del argentino.

Tras una gran jugada colectiva, Julián Álvarez asistió a Ademola Lookman para que anote el 3-0 y se sorprenda todo el Metropolitano.

Golazo del Atlético Madrid, Lookman se la dejó a Julián Álvarez que sacó un remate potente para poner el 4-0 ante Barcelona.

Finalizó la primera mitad en el Metropolitano. Atlético Madrid golea 4-0 al Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan hoy en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26, con el pitazo inicial programado para las 14:00 hs de la CDMX en el Metropolitano. Los culés llegan en gran momento y con posibilidades de ganar todas las competencias.

La transmisión del partido será GRATIS y EN VIVO a través de Sky Sports, con cobertura completa minuto a minuto para no perderte ninguna acción, gol o jugada destacada. La vuelta será el 3 de marzo en el Camp Nou, por lo que el resultado de hoy será clave para definir quién llega con ventaja a la revancha.