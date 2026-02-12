Es tendencia:
COPA DEL REY

Sigue GRATIS y EN VIVO Atlético Madrid 4-0 Barcelona vía Sky Sports: anulado el gol de Pau Cubarsí

Disfruta la transmisión en vivo y gratis del partido entre Atlético Madrid y Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26. Cobertura completa con goles, jugadas y minuto a minuto.

13´ ST- GOL ANULADO

Después de varios minutos de revisión, el VAR anuló el gol de Barcelona por offside.

7´ ST- GOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA

Pau Cubarsí descontó para los culés que quieren meterse en partido.

1´ ST- Comienza el segundo tiempo

Se disputan los últimos 45 minutos entre Atlético Madrid y Barcelona.

49´ PT- Terminó el primer tiempo

Finalizó la primera mitad en el Metropolitano. Atlético Madrid golea 4-0 al Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

47´PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO MADRID

Golazo del Atlético Madrid, Lookman se la dejó a Julián Álvarez que sacó un remate potente para poner el 4-0 ante Barcelona.

43´ PT- Musso salva al Atlético Madrid

El arquero atajó un gran mano a mano para mantener el cero en su arco.

33´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO MADRID

Tras una gran jugada colectiva, Julián Álvarez asistió a Ademola Lookman para que anote el 3-0 y se sorprenda todo el Metropolitano.

30´ PT- Otra vez se salva Barcelona

Antoine Griezmann disparó pero la pelota se fue por encima del travesaño.

22' PT- SE SALVA BARCELONA

Julián Álvarez tuvo todo para anotar el 3-0 pero Kounde se la sacó en la línea. Sigue la sequía del argentino.

14´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO MADRID

Antoine Griezmann amplia el marcador para el conjunto local que sorprende y gana 2-0 en menos de 15 minutos.

7´´PT- GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO MADRID

Joan García falló, la pelota le pasó por debajo de los pies y se le metió en su propia puerta. 1-0 gana el equipo local.

1´PT- Arrancó el partido

Se disputan los primeros 45 minutos entre Atlético Madrid y Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

El gran apoyo de la afición del Atleti

Yamal preparado para las semifinales

Alineación confirmada de Atlético Madrid

Alineación confirmada del Barcelona

Vestidor listo en Atlético Madrid

El año pasado se jugó la misma semifinal

3´ PT- SE SALVA BARCELONA

Gran jugada de Atlético Madrid y enorme atajada de Joan García a Giuliano Simeone para salvar a los culés.

¡TODO LISTO EN EL ESTADIO METROPOLITANO!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Atlético Madrid vs. Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

Por Ramiro Canessa

Atlético Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey.
© Getty ImagesAtlético Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey.

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan hoy en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26, con el pitazo inicial programado para las 14:00 hs de la CDMX en el Metropolitano. Los culés llegan en gran momento y con posibilidades de ganar todas las competencias.

La transmisión del partido será GRATIS y EN VIVO a través de Sky Sports, con cobertura completa minuto a minuto para no perderte ninguna acción, gol o jugada destacada. La vuelta será el 3 de marzo en el Camp Nou, por lo que el resultado de hoy será clave para definir quién llega con ventaja a la revancha.

Ramiro Canessa
