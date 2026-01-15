Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Racing de Santander por la Copa del Rey

Terminados los primeros 45 minutos, Barcelona no ha podido mostrar su mejor versión en su visita a Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey. El partido está igualado 0-0 y deja la serie completamente abierta a falta de un tiempo.

Los dirigidos por Hansi Flick, que vienen de ganar la Supercopa de España, todavía tienen 45 minutos más para ir por la clasificación a la próxima instancia del certamen español, en un duelo que se mantiene parejo en el estadio del equipo del ascenso.

Qué pasa si Barcelona gana

Si Barcelona logra imponerse ante Racing de Santander, clasificará directamente a la siguiente fase de la Copa del Rey. El triunfo le permitirá seguir avanzando en el torneo y mantener viva la ilusión de pelear por el título al igual que en los demás torneos.

Qué pasa si Barcelona empata

En caso de que el partido termine igualado en los 90 minutos, el encuentro se definirá en una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. A diferencia de la Supercopa, no habrá tanda de penales directa tras el empate. Si luego de la prórroga ninguno de los dos equipos logra sacar ventaja, recién ahí se ejecutarán los penales para definir quién avanza a la próxima ronda.

Qué pasa si Barcelona pierde

Si Barcelona cae ante Racing de Santander, quedará eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final. El resultado significaría un duro golpe para el equipo de Hansi Flick, que llegaba con expectativas altas tras ganar la Supercopa. Una derrota marcaría el final del camino en el certamen español y obligaría a los culés a concentrarse exclusivamente en las otras competencias de la temporada.

