El pasado fin de semana el Real Oviedo disputó su partido ante el Barcelona en LaLiga, aunque el equipo aguantó la primera mitad sin goles, una polémica arbitral en contra del conjunto de Grupo Pachuca generó muchas críticas hacia el silbante por la decisión de marcarle al arquero una jugada supuestamente fuera del área cuando las imágenes eran claras.

Munuera Montero, quien era el árbitro del encuentro se vio envuelto en esta polémica cuando señaló una mano fuera del área por parte de Aarón Escandell. De acuerdo con varios medios españoles, la jugada más allá de ser evaluada por el silbante se determinó de esa manera por la presión que se exigía en el Camp Nou.

¿Robo al Real Oviedo?

Y es que en el video podemos ver cómo el arquero del Real Oviedo se lanza por el balón quedando su cuerpo sí fuera del área, pero sus manos detienen la pelota en el ras de la línea, incluso el asombro de Rapinha que era el jugador que estaba cerca y de sus propios compañeros indicaban que no tenía razón para poder marcarse.

La reacción del portero cuando se marca es de un total asombro y es que claramente es una jugada que tuvo que ser revisada. Sin embargo, esto no sucedió y de nueva cuenta el equipo de Guillermo Almada perdió el encuentro con un 3-0. Aunque la jugada no influyó en el marcador, se habla de este tipo de situaciones que se han visto en varias ocasiones en su contra.

El periodista de Claro Sports, Alejandro Orvañanos, mostró este video y señaló “el robo” que han tenido ante el conjunto asturiano. Sin embargo, también hay que recalcar que el equipo no ha ido tan bien desde que ascendió y con tres cambios en el banquillo el equipo se sigue manteniendo en el último lugar de LaLiga con tan sólo 13 puntos en 21 encuentros.

En síntesis

El árbitro Munuera Montero marcó una polémica mano fuera del área al portero Aarón Escandell .

marcó una polémica mano fuera del área al portero . El Real Oviedo , dirigido por Guillermo Almada , perdió el encuentro ante el Barcelona por 3-0 .

, dirigido por , perdió el encuentro ante el por . El conjunto de Grupo Pachuca ocupa el último lugar de LaLiga con 13 puntos.

