Las alineaciones de Barcelona vs. Elche por la Jornada 11 de LaLiga 2025-26

El equipo de Hansi Flick recibe al Elche por una nueva jornada de la liga española y no quiere perderle pisada al Real Madrid.

Por Ramiro Canessa

Elche vs. Barcelona por LaLiga.
Elche vs. Barcelona por LaLiga.

Barcelona viene de sufrir una durísima la semana pasada tras perder el derbi español ante Real Madrid. El equipo no estuvo a la altura de las circunstancias el fin de semana pasado y cayó por 2-1 ante el equipo merengue en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los culés reciben a Elche por la jornada 11 de LaLiga desde las 11:30 hs de la CDMX, en busca de un triunfo clave, ya que el equipo Merengue goleó por 4-0 al Valencia y le sacó una ventaja de ocho puntos a los de Hansi Flick a falta de mucho tiempo para que termine el torneo.

Elche, por su parte, no ha hecho un mal torneo hasta el momento a diferencia de otros años. El equipo visitante está octavo con 14 puntos, ganó tres, empató cinco y perdió dos. Este encuentro será una prueba importante para ambos conjuntos, ya que Barcelona necesita recuperar confianza y Elche mantener su buen desempeño fuera de casa.

Alineación titular del Barcelona

  • Wojciech Szczesny
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Balde
  • Marc Casadó
  • Frenkie De Jong
  • Fermín
  • Lamine Yamal
  • Ferran Torres
  • Marcus Rashford
  • DT: Hansi Flick
Alineación titular del Elche

  • Iñaki Peña
  • Álvaro Núñez
  • Chust
  • Affengruber
  • Bigas
  • Valera
  • Mendoza
  • Aguado
  • Febas
  • Rafa Mir
  • André Da Silva
  • DT: Eder Sarabia
