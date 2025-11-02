Las alineaciones de Barcelona vs. Elche por la Jornada 11 de LaLiga 2025-26

Barcelona viene de sufrir una durísima la semana pasada tras perder el derbi español ante Real Madrid. El equipo no estuvo a la altura de las circunstancias el fin de semana pasado y cayó por 2-1 ante el equipo merengue en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los culés reciben a Elche por la jornada 11 de LaLiga desde las 11:30 hs de la CDMX, en busca de un triunfo clave, ya que el equipo Merengue goleó por 4-0 al Valencia y le sacó una ventaja de ocho puntos a los de Hansi Flick a falta de mucho tiempo para que termine el torneo.

Elche, por su parte, no ha hecho un mal torneo hasta el momento a diferencia de otros años. El equipo visitante está octavo con 14 puntos, ganó tres, empató cinco y perdió dos. Este encuentro será una prueba importante para ambos conjuntos, ya que Barcelona necesita recuperar confianza y Elche mantener su buen desempeño fuera de casa.

Alineación titular del Barcelona

Wojciech Szczesny

Jules Koundé

Eric García

Pau Cubarsí

Alejandro Balde

Marc Casadó

Frenkie De Jong

Fermín

Lamine Yamal

Ferran Torres

Marcus Rashford

DT: Hansi Flick

Alineación titular del Elche