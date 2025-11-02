Las alineaciones de Barcelona vs. Elche por la Jornada 11 de LaLiga 2025-26

Barcelona viene de sufrir una durísima la semana pasada tras perder el derbi español ante Real Madrid. El equipo no estuvo a la altura de las circunstancias el fin de semana pasado y cayó por 2-1 ante el equipo merengue en el Estadio Santiago Bernabéu.
Los culés reciben a Elche por la jornada 11 de LaLiga desde las 11:30 hs de la CDMX, en busca de un triunfo clave, ya que el equipo Merengue goleó por 4-0 al Valencia y le sacó una ventaja de ocho puntos a los de Hansi Flick a falta de mucho tiempo para que termine el torneo.
Elche, por su parte, no ha hecho un mal torneo hasta el momento a diferencia de otros años. El equipo visitante está octavo con 14 puntos, ganó tres, empató cinco y perdió dos. Este encuentro será una prueba importante para ambos conjuntos, ya que Barcelona necesita recuperar confianza y Elche mantener su buen desempeño fuera de casa.
Alineación titular del Barcelona
- Wojciech Szczesny
- Jules Koundé
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Alejandro Balde
- Marc Casadó
- Frenkie De Jong
- Fermín
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Marcus Rashford
- DT: Hansi Flick
Alineación titular del Elche
- Iñaki Peña
- Álvaro Núñez
- Chust
- Affengruber
- Bigas
- Valera
- Mendoza
- Aguado
- Febas
- Rafa Mir
- André Da Silva
- DT: Eder Sarabia