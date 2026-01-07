Supercopa de España
Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España
No te pierdas ningún detalle de la primera semifinal en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Previa, todas las incidencias, goles y más.
Publicidad
Así se marchaba Athletic Club del hotel rumbo al estadio
Tweet placeholder
Barcelona utilizará una playera especial
Tweet placeholder
LAMINE YAMAL SERÍA SUPLENTE
Según el diario Sport, Hansi Flick tomó la decisión de darle descanso a la joya de Barcelona y Lamine comenzaría el encuentro en el banquillo.
Iñaki Williams NO QUIERE jugar en Arabia Saudita
"Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí, jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa", manifestó el delantero de Athletic Bilbao en la previa.
¿A qué hora comienza Barcelona vs. Athletic Club?
- España: 20:00 hs
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 hs
- Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 15:00 hs
- Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 14:00 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 13:00 hs
Publicidad
BIENVENIDOS A LA COBERTURA DE BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB
Acompáñanos a vivir el minuto a minuto EN VIVO de la primera semifinal de la Supercopa de España 2026.
Lee también
Futbol Internacional
Las alineaciones de Barcelona vs. Athletic Club
Futbol Internacional
¿Barcelona vs. Athletic Club va por TV abierta? Qué canal transmite el partido
Futbol Internacional
Pinto revela el lado negativo de ser amigo de Messi
Futbol Internacional