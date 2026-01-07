Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España

No te pierdas ningún detalle de la primera semifinal en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Previa, todas las incidencias, goles y más.

Por Leandro Barraza

Lamine Yamal conduce el balón ante la marca de Yuri Berchiche
© GETTY IMAGESLamine Yamal conduce el balón ante la marca de Yuri Berchiche
Así se marchaba Athletic Club del hotel rumbo al estadio

Barcelona utilizará una playera especial

LAMINE YAMAL SERÍA SUPLENTE

Según el diario Sport, Hansi Flick tomó la decisión de darle descanso a la joya de Barcelona y Lamine comenzaría el encuentro en el banquillo.

Iñaki Williams NO QUIERE jugar en Arabia Saudita

"Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí, jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa", manifestó el delantero de Athletic Bilbao en la previa.

¿A qué hora comienza Barcelona vs. Athletic Club?

  • España: 20:00 hs
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 15:00 hs
  • Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 14:00 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 13:00 hs
BIENVENIDOS A LA COBERTURA DE BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB

Acompáñanos a vivir el minuto a minuto EN VIVO de la primera semifinal de la Supercopa de España 2026.

leandro barraza
Leandro Barraza
