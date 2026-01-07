Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España

11:17hs Iñaki Williams NO QUIERE jugar en Arabia Saudita

"Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí, jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa", manifestó el delantero de Athletic Bilbao en la previa.